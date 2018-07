Cuca fecha o primeiro treino sob comando do Santos

Treinador novo, regras novas. Minutos antes do início do treinamento desta terça (31), o novo técnico do Santos, Cuca, com o respaldo do departamento de futebol, fechou a atividade na véspera da partida contra o Cruzeiro, nesta quarta (1) pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A atividade que seria aberta, com apresentação do treinador na sequência, foi modificada por volta das 15h (meia hora após a previsão de início do treino).

O atraso se deu devido a uma reunião com os jogadores na parte interna do CT. No momento da apresentação do treinador, o presidente do Santos, José Carlos Peres, elogiou o primeiro contato de Cuca com o elenco.

"Acabamos de assistir uma preleção e eu fiquei bastante impressionado. Parabéns, viu? Se eu tinha admiração, agora tenho o triplo", disse Peres ao dar boas vindas ao novo comandante santista.

No campo, a imprensa não pode acompanhar coisas muito diferentes. Liberado apenas nos primeiros 30 minutos de trabalho, os jornalistas puderam ver as primeiras movimentações de aquecimento dos atletas, com a presença do atacante Rodrygo, que foi reavaliado minutos antes da atividade e está a disposição de Cuca para enfrentar o Cruzeiro. Já Eduardo Sasha e Lucas Veríssimo, contundidos, são desfalques garantidos para o jogo contra a Raposa, assim como os recém-chegados meias sul-americanos, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz, que não tiveram os seus nomes inscritos no BID e não estão regularizados junto a CBF.

O treino desta terça (31) será o único de Cuca, que já comandará o Santos contra o Cruzeiro nesta quarta (1).