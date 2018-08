Após longa negociação, Derlis González é apresentado no Santos

Após longa negociação, o atacante paraguaio Derlis González foi apresentado no Santos na tarde desta quinta (2), antes da reapresentação dos atletas que perderam por 1 a 0 para o Cruzeiro nesta quarta (1) pela Copa do Brasil. Anunciado pelo Executivo de Futebol, Ricardo Gomes, nesta segunda-feira (30), o jogador conheceu a estrutura do CT Rei Pelé na terça (31), mesmo dia em que o seu comandante, Cuca, chegou à Baixada Santista. O Santos iniciou as conversas com Derlis no início de julho, mas o acerto chegou a ficar longe de acontecer, quando a negociação esfriou. Derlis chegou até mesmo reclamar da postura do presidente José Carlos Peres, mas na apresentação o atleta evitou polêmicas:

"Foi uma negociação muito larga, passaram de 10 dias, mas importante para mim e todos que chegamos a um acordo e eu estou aqui, muito feliz em um clube tão grande e espero retribuir a confiança, a diretoria, a torcida, e as pessoas que me receberam muito bem", disse Derlis.

Segundo o paraguaio, ele já está pronto para jogar. Diferentemente dos outros reforços estrangeiros que chegaram recentemente ao Peixe, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz, Derlis González não jogou a Copa do Mundo, portanto ao final da temporada europeia o jogador que estava no Dínamo de Keiv/UCR conseguiu descansar e agora depende apenas do "ok" do departamento médico.

"Eu estive de férias quando acabou o Campeonato Ucraniano, treinei com a seleção e previmos um amistoso contra o Japão, não fui por causa de uma pequena lesão. Mas hoje estou bem e quero estar pronto rapidamente, vai depender do departamento médico e de como me verem no campo", afirmou o atacante.

Derlis chegou a atuar como centroavante no início da carreira, no Guaraní/PAR, mas se engana o torcedor que acha que ele é o "camisa 9" esperado. No futebol europeu, González atuou nas duas pontas e, segundo o jogador, a sua posição favorita é como segundo atacante.

"Comecei jogando de centroavante, em Rubio Ñu, com 15 anos, fui para Guaraní de centroavante, Olimpia, e em 2017 mudou minha posição. Me colocaram pela direita, fui para Dínamo onde me utilizaram na esquerda. Posso jogar nessas posições. A que eu mais gosto é de meia ponta (segundo atacante)", comentou o novo reforço do Peixe, que vem ansioso para disputar a primeira Libertadores da carreira.

"Como jogador é sempre bom jogar uma Copa Libertadores. Seria a primeira vez e é a que me falta, joguei Sul-Americana, Liga dos Campeões e UEFA. Espero jogar essa, a maior do continente, e atuar bem", falou Derlis González.

O Peixe tem pela frente as oitavas de final da competição continental e enfrentará o Independiente/ARG. O jogo de ida, acontecerá no dia 21 de agosto, em Avellaneda, na Argentina, e a volta uma semana depois, dia 28 de agosto, no Pacaembu.