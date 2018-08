Apesar de empate em casa, Enderson Moreira acredita em classificação do Bahia no Allianz Parque

Bahia e Palmeiras empataram sem gols no primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Jogando em casa para mais de 27 mil pessoas, o tricolor de aço não conseguiu vencer para obter alguma vantagem no jogo de volta. Mas, apesar disso, o técnico Enderon Moreira se mostrou satisfeito com a atuação.

"O adversário abaixou as linhas, fechou bastante os espaços e tivemos que explorar mesmo pelos lados. Foi ai que criamos algumas situações, poderíamos ter feito gol ali. Nossa equipe hoje, em grande parte do jogo, foi melhor que o adversário e mostrou grande qualidade durante os noventa minutos“.

Como esperado, Enderson Moreira teve que comentar sobre o uso do árbitro de vídeo. Para ele, a atividade é válida pois permite que diminua os erros recorrentes na arbitragem brasileira.

"O VAR está ai para minimizar o máximo possível os erros. Causar uma justiça maior no futebol. Isso traz tranquilidade também para quem está dentro do campo, fazendo seu trabalho sabendo que não vai ser prejudicado como já aconteceu tantas vezes”.

Enderson também comentou sobre a ausência do critério de gols fora, que passou a acontecer nas edições mais recentes da Copa do Brasil. O técnico acredita que esse fator deixa o jogo com características diferentes.

"Tem características pouco diferentes. É uma questão que temos convivido um pouco mais. São situações que tanto podem ajudar ou prejudicar. Mas o regulamento está ai para todos, não podemos deixar com que isso interfira de em nada no nosso planejamento“.

Fim de coletiva com otimismo. Esse foi o recado final do comandante do Bahia frente aos repórteres, já visando o jogo de volta. Cientes das dificuldades, Enderson Moreira ainda assim considera o desafio de jogar e buscar a classificação em São Paulo como acessível.

"Sabemos da dificuldade que é jogar lá (Allianz Parque) mas acredito que temos uma capacidade e uma condição muito boa de buscar essa classificação em São Paulo“.