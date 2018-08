Tentando voltar a vencer no Brasileiro, Claudinei Oliveira monta Sport sem medalhões

Em busca de um fator novo que dê nova vida ao time do Sport, o técnico Claudinei Oliveira surpreendeu todos os setoristas presentes que acompanhavam o treino leonino na tarde dessa sexta-feira (3).

Fazendo um coletivo para preparar a equipe para o jogo de domingo contra a Chapecoense, Claudinei montou um time titular com quatro novidades. Na zaga, Ernando está de volta depois de se recuperar de uma lesão no tendão do pé. O defensor ocupará o lugar que havia sido assumido por Léo Ortiz. Outra mudança foi a entrada de Cláudio Winck na lateral direita no lugar do criticado Raul Prata.

Até ai, nenhuma novidade. O que acabou chamando a atenção mesmo foram as entradas de Carlos Henrique e Andrigo nos lugares de Rafael Marques e Michel Bastos, nomes de peso do elenco rubro-negro.

A saída de ambos, entretanto, apesar de simbólica, não causa grande espanto. Tanto Rafael quanto Michel não vinham agradando a torcida nos últimos jogos. O caso do atacante ex-Cruzeiro e Palmeiras era ainda mais crônico, com os torcedores demostrando perda de paciência antes mesmo do período da Copa. O lateral-esquerdo da Seleção de 2010 não chega a sofrer rejeição com tanto volume perante os leoninos, mas uma declaração cobrando titularidade repercutiu mal e vêm pesando a cada partida que o atleta disputa sem desempenhar um bom papel. Internamente, inclusive, alguns diretores se mostraram contrários a atitude do jogador e expuseram isso ao técnico Claudinei Oliveira.

Com as mudanças, o time do Sport que deverá entrar em campo contra a Chapecoense terá: Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando, Sander; Deivid, Felipe Bastos, Gabriel; Andrigo, Marlone; Carlos Henrique.