Jorginho demonstra decepção com derrota do Vasco: “Tirar lições”

O Vasco foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, na tarde deste domingo (5). O placar de 2 a 1 para o Tricolor pode não refletir exatamente o que aconteceu no panorama geral da partida, já que a equipe carioca conseguiu equilibrar as ações por volta dos quinze minutos da etapa inicial, porém muito tarde, já que os donos da casa saíram na frente com menos de dois minutos.

Na segunda etapa, o Vasco conseguiu por vezes ameaçar o São Paulo, marcando com Pikachu e quase virando o placar na batida colocada de Giovanni Augusto. Porém, Tréllez foi mais feliz e, em nova falha defensiva vascaína, decretou a vitória do Soberano.

Na coletiva de imprensa concedida pelo treinador Jorginho, foram abordados diversos aspectos da atuação da equipe cruzmaltina diante dos agora líderes da competição. Segundo o comandante, as falhas defensivas foram determinantes para o resultado adverso. Jorginho disse ainda que a equipe “não soube jogar o jogo”, em clara referência às chances dadas para o adversário.

“De uma derrota amarga temos de tirar lições. Já falei para eles que não tem bicho papão nenhum no Brasileiro. Tem times qualificados, mas poderíamos ter ganhado. Ouvi são-paulinos gritando time de guerreiros, mas meu time que foi guerreiro”, analisou Jorginho.

O treinador deixou claro também que a posição assumida pelos atletas e pela Comissão Técnica mão é de desespero, e sim de atenção, dada a proximidade da zona de rebaixamento, e completou: "Pode ser que a pressão por um resultado melhor, talvez uma colocação melhor pese, mas a realidade é que temos trabalhado muito. Eles sabem quem eles são e o que eles querem, e foi muito bom deles verem que é possível nós alcançarmos uma posição melhor", justificou.

O comandante também analisou as chegadas dos reforços. Nesta semana o Vasco anunciou o zagueiro Leandro Castán e o atacante Vinícius Araújo. Sobre os nomes, Jorginho comentou: “É importante as contratações, porque você tem opções no banco. O Vinicius e o Castan trazem experiência, e com certeza vamos melhorar".

Pelo Brasileiro, o Vasco terá pela frente outra equipe paulista. No próximo domingo (12), o Gigante da Colina enfrenta a equipe do Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, em partida válida pela 18ª rodada da competição.

Antes tem duelo decisivo em São Januário, contra a LDU do Equador, em partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quinta-feira (9), às 19h30. Para se classificar de forma direta, a equipe brasileira precisa de uma vitória por 2 a 0, já que em Quito, foi derrotada por 3 a 1.