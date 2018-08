Atlético-MG recorre ao STJD e consegue liberar atletas para jogo contra Internacional

O Atlético-MG terá reforços para a partida contra o Internacional, na noite desta segunda-feira. Os meias Elias e Matheus Galdezzani, que foram suspensos após criticas a arbitragem, tiveram efeito suspensivo aprovados no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta manhã, e estão liberados para atuar.

O presidente Sérgio Sette Câmara foi punido por uma multa de R$ 15 mil, consequência de ter ido ao Twitter e, em um post, chamou o árbitro Péricles Bassols de “vagabundo, ladrão e mal intencionado” e classificou a CBF como “lixo”. Ele ainda pediu a troca da comissão de arbitragem da entidade.

Os incidentes foi no confronto com o Palmeiras, no dia 22 de julho, que também envolveram os volantes. Elias havia sido suspenso por dois jogos por causa de uma entrevista após o jogo, quando falou que o Atlético-MG foi "assaltado". E Matheus Galdezani foi expulso após o jogo por xingar o árbitro Péricles Bassols.

O departamento jurídico do clube mineiro formulou um pedido de reconsideração ao STJD, que acatou a decisão. As reclamações dos atletas do Galo foram em relação ao último lance da partida. O árbitro do jogo marcou falta de Ricardo Oliveira em Edu Dracena em um lance de perigo do Atlético e na sequência do lance o Palmeiras marcou o gol da vitória. Na visão dos atleticanos, Ricardo Oliveira não havia cometido a falta.