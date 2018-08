Jogo Peñarol x Atlético-PR AO VIVO online pela Copa Sul-Americana 2018

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Peñarol-URU x Atlético-PR ao vivo hoje , pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece no Estádio Campeón Del Siglo, às 19h30 (de Brasília).

Em jogos oficiais, as duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes, com uma vitória para cada lado. Em 2017, ocorreu um amistoso em Curitiba, que acabou empatado em 0 a 0. Logo mais será o tira-teima.

Quem está fora: Thiago Heleno, Paulo André e Wanderson.

No Z-4 do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR está em uma boa fase. Além da vitória na partida de ida, a equipe paranaense goleou o Vitória, na Arena, e empatou com o Corinthians, fora de casa. Para essa partida decisiva, o técnico Tiago Nunes terá que colocar em campo uma dupla de zaga que ele utilizou durante a conquista do Campeonato Paranaense: Zé Ivaldo e Léo Pereira. A única dúvida será no ataque: ​Marinho e Nikão disputam a vaga na ponta-esquerda.

Quem está fora: Varela e Hernán Petryk.

Vice-líder no Campeonato Uruguaio, o Peñarol precisa reverter uma desvantagem incômoda para eliminar o Furacão e se classificar. Para isso, contará com a força da torcida carbonera. O treinador Diego López terá que escalar Lucas Viatri, no comando do ataque, pois Gabriel Fernández foi expulso em Curitiba. Livre das dores, Maxi Fernández deverá ficar no banco de reservas, enquanto Fabián Estoyanoff será o titular.

O vencedor do confronto enfrentará o Caracas-VEN, que eliminou o Sport Huncayo-PER, nas oitavas de final.

Já pelo Brasileirão, o Rubro-Negro paranaense foi até Itaquera enfrentar o Corinthians, e empatou em 0 a 0. Veja os melhores momentos:

Pelo Campeonato Uruguaio, a equipe aurinegra recebeu e venceu o Montevideo Wanderers por 3 a 0, na última rodada. Veja os gols da partida:

Na partida de ida dessa fase, na Arena da Baixada, o Atlético-PR superou a expulsão de Wanderson e um pênalti perdido, para vencer o Peñarol por 2 a 0, e pode perder logo mais por um gol de diferença. Veja os melhores momentos:

Já o Furacão eliminou o Newell's Old Boys-ARG, com 4 a 2 no placar agregado. Destaque para a grande vitória por 3 a 0 em Curitiba.

Após terminar em terceiro no Grupo 3 da Libertadores, os Carboneros foram para a Sul-Americana, e seu primeiro confronto nessa edição da competição é contra a equipe brasileira.

Peñarol-URU e Atlético-PR se enfrentam nesta terça-feira, no Estádio Campeón Del Siglo, às 19h30, pela Copa Sul-Americana. O confronto é válido pela partida de volta da segunda fase da competição.