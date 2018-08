À disposição de Barbieri, Piris da Motta será o 12º paraguaio a jogar pelo Flamengo

Apresentado no Flamengo, o volante Piris da Motta já se colocou disponível para jogar, e dependerá apenas de Maurício Barbieri decidir quando fará sua estreia pelo Rubro-Negro, o que pode ocorrer amanhã (8), contra o Cruzeiro no Maracanã, pela Libertadores.

Quando entrar em campo, o novo reforço da equipe da Gávea se juntará a outros 11 jogadores paraguaios que vestiram a camisa rubro-negra. Com uma curiosidade: o Paraguai é o segundo país estrangeiro que mais teve jogadores na equipe carioca.

O primeiro jogador paraguaio a jogar pelo Flamengo foi Modesto Bría, que anos depois voltaria ao Rubro-Negro para também deixar sua marca como técnico, em 1943. Por uma década, o volante escreveu seu nome no primeiro tricampeonato carioca do clube (1942 a 1944), e fez 369 jogos, sendo o estrangeiro que mais atuou pela equipe.

Outros grandes jogadores do país fizeram história - nem todos necessariamente com grandes títulos mas sendo destaques dos times - no Rubro-Negro. Alguns exemplos de paraguaios que deixaram sua marca na Gávea: Francisco Reyes, Jorge Benítez e Carlos Gamarra.

No passado recente, os volantes Diego Gavilán e Victor Cáceres vestiram a camisa do Flamengo, e prepararam o caminho para Piris da Motta escrever a sua história no clube de maior torcida do Brasil. Veja a relação de paraguaios que jogaram no clube, antes da chegada do novo jogador rubro-negro:

Modesto Bría (volante - 1943 até 1953)

Severo Rivas (atacante - 1945 até 1946)

Sinforiano García (goleiro - 1949 até 1958)

Jorge Benítez (atacante - 1952 até 1956)

Carlos Monín (zagueiro - 1960)

Francisco Reyes (meia/zagueiro - 1967 - 1973)

Juan Daniel Cáceres (zagueiro - 1998)

Carlos Gamarra (zagueiro - 2000 até 2001)

César Ramirez (atacante - 2005 até 2006)

Diego Gavilán (volante - 2008)

Victor Cáceres (volante - 2012 até 2015)