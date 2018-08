Yago Pikachu enaltece duelo do Vasco contra LDU: “Jogo do ano”

Yago Pikachu, artilheiro do Vasco no ano com 16 gols, é o “xodó” da torcida. Com 26 anos, é muito aplaudido e apoiado a jogar na Seleção Brasileira. Como é o sonho de todo jogador de futebol, Pikachu não esconde grande sonho em jogar na Europa.

Além disso, o artilheiro trocou de empresário recentemente. Antes seu pai, Carlos Lisboa, comandava a sua carreira, agora, o jogador conta com uma pessoa nova, Carlos Leite.

“Sonho em ir para a Europa. Mas tenho que fazer minhas coisas bem aqui. Mudança de empresário não muda nada. Sempre fui empresariado pelo meu pai, mas ele não sabe muita coisa de futebol (risos). Sabemos que futebol envolve outras coisas.”

Yago também contou sobre o desafio do Vasco em seu próximo jogo na quinta (9) contra a LDU, competição pela Sul-Americana. O time terá que colocar pressão no dia, após a derrota no jogo da ida por 3 a 1 no estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido pela horrível altitude. O Gigante da Colina precisa devolver o troco em sua casa, precisa ganhar por 2 a 0 ou fazer três gols de diferença, se não, o jogo vai para os pênaltis. Tudo isso jogando em casa, em São Januário.

“A gente não pode se expor tanto, porque um gol sofrido pode prejudicar muito. É o jogo do ano. O mais importante do ano. Estamos tentando consertar. Não é de hoje que isso acontece. Temos que tirar as outras partidas como exemplo para ter equilíbrio em todo o jogo.”

No CT das Vargens, o Vasco já realizou o seu treino nesta manhã (7) e contou com o lateral-direito Lenon, afastado após uma lesão na coxa, o jogador voltou ao treino e realizou atividades. Poderá estar disponível contra o Palmeiras, nesse domingo (12) em São Paulo, no Allianz Parque.

O próximo desafio cruz-maltino será pela Sul-Americana, contra a LDU às 19h30 nesta quinta (9), em São Januário. O duelo vale vaga nas oitavas de final da competição.