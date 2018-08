Com ingressos a partir de cinco reais,  Botafogo inicia venda para partida da Copa Sul-Americana

Google Plus

O Botafogo recebe o Nacional (PAR) na próxima quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, no jogo de volta da Copa Sul-Americana, às 19h30. O jogo de ida foi 2 a 1 par o clube paraguaio.

Até quinta-feira, as será disponibilizado apenas o check-in para sócios torcedores e compras de acessos para os mesmos. Os demais torcedores devem esperar até às 10h de quinta (9), para poderem garantir seu ingresso pelo site www.botafogo.com.br/ingresso e terça (dia 14) nos postos físicos. No dia do jogo, os portões abrem às 17h30.

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais apenas nos setores Oeste Inferior, Leste Inferior e Sul, sendo obrigatória a reserva antecipada ou a retirada prévia em General Severiano ou Estádio Nilton Santos terça (dia 14) e quarta (dia 15). Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios. No dia do jogo não haverá retirada de gratuidades não reservadas, informa o clube.

Além disso, estudantes, jovens de 12 a 21 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE pagam meia-entrada mediante apresentação de documento comprobatório.

VALORES DOS INGRESSOS

Oeste Inferior: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO

Oeste Superior: Bloqueado

Norte: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO

Leste Inferior: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO

Leste Superior: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO

Sul: Bloqueado



POSTOS DE VENDA

A partir de quinta - 10h

www.botafogo.com.br/ingresso

Terça (dia 14) e quarta (dia 15) – 10h às 13h30 e 14h às 17h

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo



Terça (dia 14) e quarta (dia 15) - 12h às 13h30 e 14h às 19h

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping - Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Loja Oficial do Botafogo - Park Shopping - Campo Grande



Quinta - 10h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo



Quinta - 10h às 20h15

Estádio Nilton Santos - Engenho de Dentro



ESTACIONAMENTO

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas abrirá às 16h30, com o preço de R$ 30 (carros e vans) e R$ 15 (motos). Sócios Sou Botafogo podem comprar antecipadamente por R$ 20 no site do programa.