Expulso na Libertadores, Gabriel se mostra arrependido por desfalcar Corinthians no jogo de volta

Depois da derrota contra o Colo-Colo na última quarta-feira (8), o meio-campista do Corinthians, Gabriel falou com a imprensa na saída do Estádio Monumental de Santiago.

O camisa 5, foi expulso aos oito minutos do segundo tempo e desfalcou o Timão que já se encontrava em dificuldades na partida por conta da imposição de jogo do Colo-Colo.

Claramente arrependido do que fez, o atleta falou que foi a segunda vez na carreira em que foi punido com o cartão vermelho.

"Se tivesse pessoa mais triste no mundo seria eu pela expulsão. Sou um jogador que passei isso (ser expulso) uma vez na carreira, hoje a segunda vez. É complicado", lamentou.

Gabriel ainda enalteceu a equipe, que mesmo com um jogador a menos, conseguiu segurar o resultado, apesar de ter sido desfavorável para o Corinthians. O meio-campista ainda projetou o jogo de volta, se mostrando otimista quanto a virada no placar.

"Não tenho nem palavras, é só agradecer ao grupo pelo jogo que fez, principalmente segurando a pressão e conseguindo levar um resultado que dá para virar na nossa casa, até porque temos uma força muito grande na nossa casa, com o apoio da nossa torcida", frisou.

Embora arrependido, o volante corinthiano tentou não se abalar com a ausência no jogo de volta, e mais uma vez, frisou a união do grupo para poder recuperar a confiança novamente, além de tomar mais cuidado para o fato, no caso a expulsão, não se repetir novamente.

"Agora é virar a página, sei que é difícil, estou matutando muito isso na minha cabeça, mas tenho certeza de que o grupo vai me ajudar bastante. Eu também vou pensar para não errar novamente desse jeito e para a equipe voltar forte para os próximos jogos, porque temos muita coisa pela frente" , finalizou.

O Timão só volta a campo pela Libertadores no próximo dia 29 de agosto. Entretanto, tem confronto decisivo contra a Chapecoense na Copa do Brasil na próxima semana e também, no próximo domingo (12) pelo Campeonato Brasileiro.