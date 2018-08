Após a vitória do Cruzeiro, Dedé alerta sobre vantagem: "Não está nada definido"

No primeiro encontro pela Copa Libertadores, o Cruzeiro venceu o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final. Com o resultado, a Raposa pode pode perder por até um gol de diferença no Mineirão, para garantir a vaga.

Além da boa vantagem adquirida, o time estrelado quebrou um tabu: há nove anos não vencia o Rubro-Negro no novo Maraca. Um dos destaques da partida, o zagueiro Dedé ponderou o resultado e lembrou que é apenas a primeira partida.

"A gente fez uma excelente partida, mas jogamos com grande adversário e que tem em sua história grandes recuperações. Então, como hoje teremos que ter foco aqui tanto no Mineirão. Sabemos que não está nada definido", comentou.

Após sofrer por dois anos com lesões, o camisa 26 se tornou uma referência no setor defensivo. Com uma bela atuação, o jogador mencionou está com o foco no Cruzeiro, porém, sonha em estar na Seleção Brasileira.

"Como minha produção e rendimento como jogador, estou bem concentrado aqui no Cruzeiro. Acho que as coisas estão rendendo por isso. Eu prefiro manter os pés no chão, focar e manter meu trabalho. Como exemplo da lista [da seleção] para a Copa do Mundo, foi inesperado quando o professor [Tite] citou meu nome. Então, vou manter meu foco. É difícil falar mais depois de tudo que aconteceu, voltar a ser convocado", confessou.

O Cruzeiro volta a enfrentar o Flamengo, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã , pela 18ª rodada no Campeonato Brasileiro.