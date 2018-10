Rubro-negros se mobilizam para "derrubar" torcida única em Atlético-PR x Flamengo

Após vencer o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o Flamengo enfrentará o Atlético-PR, na Arena da Baixada, no domingo (19) às 11h. O clube paranaense já abriu a venda de ingressos para seus torcedores, informando que não haverá espaço reservado para a torcida carioca.

A medida faz parte do projeto "Torcida Única", proposto pelo Ministério Público do Paraná, em parceria com o Furacão. Por causa disso, as torcidas das duas equipes iniciaram uma mobilização nas redes sociais, buscando "derrubar" esse projeto, para impedir que torcedores do Flamengo se infiltrem no meio dos atleticanos, gerando brigas.

A lei está em vigor desde maio e, em virtude dela, o clube paranaense deixou de pedir ingressos para sua torcida, nos jogos fora do estado, como contra o Ceará, nas última rodada. Caso seja mantida, a tendência é que no duelo da volta, no Maracanã, a torcida do Furacão também não tenha direito a comprar ingressos para assistir ao jogo.

@atleticopr nós queremos que liberem a torcida visitante para o jogo contra o FLAMENGO, para NOSSA segurança e a segurança dos que vem de fora. É SUA OBRIGAÇÃO CUMPRIR O ESTATUTO DO TORCEDOR. — Tinder do Atlético

#InformeMulambos Ocorre movimentação nas redes sociais para a torcida do Flamengo congestionar a caixa de entrada do [email protected], exigindo a venda de ingressos para torcida visitante no jogo do próximo domingo, contra o Atlético/PR, às 11h, na Arena da Baixada. — Mulambos (@mulambbos) 13 de agosto de 2018