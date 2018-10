Em sua estreia na Sul-Americana, Moisés confia num bom desempenho do Botafogo contra Nacional-PAR

O Botafogo se prepara para seu jogo mais importante do ano. O Alvinegro recebe o Nacional do Paraguai, às 19h30, da próxima quinta-feira (15), e o único objetivo é a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A torcida promete lotar o Estádio Nilton Santos e a confiança dos jogadores só aumenta. Em entrevista coletiva, Moisés falou sobre a expectativa para a partida, seu momento no clube e elogiou o comandante Zé Ricardo.

“Os torcedores do Botafogo podem esperar a nossa alma dentro de campo, a vitória e a classificação. Temos a nossa ideia de jogo e estamos trabalhando para dar nosso máximo, colocando nossa qualidade e nosso ritmo. Será um jogo de paciência, de saber atacar e defender ao mesmo tempo. Com a ajuda da torcida, vamos fazer um bom jogo pela classificação.”

Restam cerca de cinco mil ingressos e a festa está garantida nas arquibancadas. Os botafoguenses confiam que o time pode reverter o placar do jogo de ida, quando o Nacional venceu por 2 a 1, em Assunção. Moisés, que foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians, ainda não atuou pela Sul-Americana e espera ajudar na busca pelo objetivo alvinegro.

“Hoje, graças a Deus estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui. Estou ansioso para o jogo de quinta. O Botafogo sempre deu trabalho em competições internacionais e vamos fortes para essa partida. Os estrangeiros gostam de catimbar, mas temos que estar com alta concentração para não cair na onda deles. Nossa margem de erro para esse jogo tem que ser a menor possível. Acredito que estou fazendo minha parte dentro de campo”

A partida desta quinta também será a estreia de Zé Ricardo na Sula. O treinador assumiu no último dia 6 de agosto e enfrentou um empate fora de casa com o Paraná, pelo Campeonato. Moisés garantiu que a mudança no comando técnico mudou para melhor o ambiente no clube. “O Zé Ricardo tem um jeito simples de trabalhar e o time está comprando a ideia. Nós jogadores só temos que fazer a nossa parte para crescer a cada dia nas competições que disputamos”, concluiu o lateral-esquerdo.