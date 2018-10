Apesar de classificação do Botafogo, Zé Ricardo critica: “Demos espaço, precisamos melhorar nisso”

O Botafogo bateu o Nacional do Paraguai por 2 a 0, com gols de Rodrigo Lindoso e Leo Valencia, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (16). A vitória fica marcada como o primeiro resultado positivo de Zé Ricardo no comando do Alvinegro. Em coletiva após o jogo, no Estádio Nilton Santos, o técnico falou sobre a classificação, os erros e acertos da equipe e a sequência de jogos.

"Precisávamos do resultado e tínhamos que começar a partida forte. Campeonato mata-mata é diferente. Quando a gente vence por merecimento, o sabor é melhor. Mas é lógico que temos muito a crescer e melhorar. A expectativa é que a sequência nos dê resultados. Temos que sonhar e saber jogar a cada fase. O que esse grupo mais faz é trabalhar e vamos buscar essa competitividade com muito trabalho.”

Festa alvinegra no Nilton Santos. Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Os botafoguenses mostraram que estão dispostos a apoiar o clube nessa caminhada. Os 35.788 torcedores presentes prepararam um mosaico para receber os jogadores, imagem que lembra as festas que marcaram a passagem da equipe pela Libertadores de 2017. Mas o técnico pede calma com a comparação: "É muito cedo para falar. [A Copa Sul-Americana] é uma competição bem particular".

Mesmo destacando o merecimento, o técnico não escondeu as falhas que observou e já planeja o melhoramento das mesmas. A vitória foi extremamente importante mas os detalhes não passaram em branco para Zé Ricardo.

“Temos que ter mais calma para finalizar a jogada. Me preocupa mais a situação de recuperar a bola. Demos muitos espaços, precisamos melhorar nisso e vamos trabalhar”.

Depois de dois jogos no comando, Zé Ricardo elogiou a bola área do Botafogo e pediu mais calma na finalização das jogadas, além de demonstrar preocupação na recuperação da bola e no excesso de espaços deixados. Agora, o técnico vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Alvinegro recebe o Atlético Mineiro, às 16h, do próximo domingo (19), no Estádio Nilton Santos. "Pegaremos um adversário muito difícil, é uma equipe que só tem o Brasileiro pela frente e passou a semana trabalhando. Precisamos fazer valer o mando de campo”, concluiu o treinador.