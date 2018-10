Destaque do Flamengo, Paquetá comemora convocação à Seleção: "Meu coração está feliz"

O treino da última sexta-feira (18) foi especial no Flamengo, no Ninho do Urubu. Convocado pelo Tite, técnico da Seleção Brasileira, o meia Lucas Paquetá defenderá a camisa amarelinha pela primeira vez, nos amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador. O camisa 11 afirmou ser um dos dias mais felizes da sua vida, e que está vivendo um sonho de menino:

"Hoje é um dia para entrar na lista dos mais felizes da minha vida. Um sonho de criança realizado. Agradeço a todos os companheiros do Fla por tornarem esse sonho possível. Na hora eu estava no DM, acompanhando pelo celular. O pessoal falando que eu já estava na lista (risos). Aí ouvi meu nome", comentou o meia de 20 anos.

Os amistosos serão nos dias 7 e 11 de setembro, mas a Seleção irá se concentrar a partir do dia 2, e com isso a jovem joia rubro-negra desfalcará a equipe, pelo menos, em duas partidas (contra o Internacional e a Chapecoense), e terá que realizar uma logística para enfrentar o Corinthians, pela Copa do Brasil. O meia afirmou que fará o possível para jogar na partida de ida contra o Alvinegro:

"Meu coração está feliz pela convocação, mas triste por desfalcar o Flamengo por um motivo que é felicidade para mim. Se for possível eu vou querer jogar. Sempre sonhei com a Copa do Brasil. Ano passado batemos na trave e esse ano temos a chance de novo. Então, quero jogar sim", afirmou.

Outro jogador rubro-negro convocado foi o goleiro Hugo Souza, titular do sub-20. Paquetá não havia falado ainda com o companheiro de equipe, mas parabenizou o trabalho feito pelo Carlos Noval (atual diretor de futebol) na base. O meio-campo parabenizou o atacante Pedro, do Fluminense, também:

"Ainda não encontrei o Hugo, mas estamos felizes por ele. É fruto do trabalho na base. Noval sempre nos incentivou a trabalhar muito. Mandei mensagem para o Pedro desejando sorte, já jogou aqui na base. Ficamos felizes um pelo outro'', destacou.

Nesse domingo (19) às 11h, o Flamengo entrará em campo para enfrentar o Atlético-PR, em Curitiba. Precisando vencer para retomar a liderança do Brasileirão, o Rubro-Negro carioca precisará acabar com um tabu de 44 anos sem ganhar fora de casa contra o Furacão, pelo campeonato. Paquetá não tem medo de jejum, e quer a vitória amanhã:

"A gente descansou, é um novo jogo. Queremos a liderança e vamos entrar com força para buscar a liderança. Estar em primeiro é sempre bom. Não me importo com os tabus. Vamos lá focando no resultado positivo. Vamos competir, buscar a vitória", finalizou.