Criciúma tenta manter bom retrospecto em casa contra Coritiba

Criciúma e Coritiba se enfrentam pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, nesta terça-feira (21), às 19h15, no Heriberto Hülse. A favor do clube catarinense está a boa fase em casa: são oito jogos sem perder, sendo quatro vitórias e quatro empates. Já o Coritiba busca uma vitória fora na perseguição ao G4 da Série B.



Mesmo com o bom desempenho diante de sua torcida, o Criciúma luta para se afastar da zona de rebaixamento. São 24 pontos, apenas dois a frente do primeiro clube no Z4, o Brasil de Pelotas, ocupando o 14º posto na competição, e uma vitória em casa seria boa para elevar o moral e olhar de uma forma mais otimista para a tabela.



Por sua vez, o Coritiba busca um triunfo longe de casa que ajudaria na luta para alcançar o grupo de acesso. Com 29 pontos, o Coxa está apenas na discreta 9ª colocação, sem conseguir encaixar bons jogos para aparecer na zona de classificação para a Série A de 2019.

Mudanças no Cricíuma

Mazola Júnior, o técnico do clube catarinense, deve promover mudanças na equipe que inicia o jogo contra o Coritiba, nesta terça feira. Jogadores voltando de suspensão e de contusão devem reforçar o elenco na luta contra o rebaixamento para a Série C de 2019. Sueliton volta do DM para ajudar pela lateral direita, enquanto Marlon e Zé Carlos, expulsos contra o Atlético-GO, voltam depois de cumprir suspensão. A novidade fica por conta de Patrick que, regularizado, deve ficar no banco de reservas.



"Se não acontecer nenhum imprevisto, a equipe é a que treinou. A opção pela volta do Luiz Fernando, recuperou a forma e compensa a equipe, que estava pensa. É fundamental ter um volante canhoto nos dias de hoje e apesar do Luiz não ser de origem, ele tem conseguido. A volta do Zé Carlos também é importante, homem de área. A plataforma é a mesma que usamos contra Avaí e Paysandu, que na nossa análise foram as melhores atuações do Criciúma", disse Mazola.



O Criciúma precisa voltar a vencer - já são dois jogos com resultados negativos - e, para isso, o comandante do Tigre espera um desempenho melhor.



"Não conseguimos manter a estrutura em função de situações e superamos as dificuldades. Sabemos que precisamos jogar mais contra esses times de cima, não é só marcar", comentou.



O Tigre deve jogar com: Belliato; Sueliton, Nino, Liel e Marlon; Jean Mangabeira, Eduardo, Luiz Fernando e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos.

Na base da conversa

É assim que o Coritiba espera conseguir levar a próxima partida, já que a preparação ficou prejudicada por falta de tempo. O time tem três jogos em sequência na Série B em menos de uma semana. Primeiro enfrenta o jogo em questão, contra o Criciúma, fora de casa, depois pega o Oeste, em Curitiba e, por último, viaja até Pelotas, para encarar o Brasil-RS. O técnico Tcheco espera conseguir ajustar a equipe com muita conversa.



''Não vamos ter tempo de treinar, vai ser mais na base da conversa. O desgaste é normal e natural. Temos que orientar e fazer praticamente um treino parado. Espero que assimilem o mais rápido possível e possamos reagir. Nosso desafio é arrumar conversando'', pontuou.



Após a demissão de Eduardo Baptista, Tcheco assumiu e teve 5 dias para trabalhar até sua estreia, contra o Atlético-GO. Mesmo com a derrota diante do Dragão, o ex-jogador elogiou o comprometimento e e a entrega da equipe, mas sabe que o desempenho está longe do ideal.



"Foram poucos arremates a gol. Bastante volume, mas chutar e concluir que eram importantes, tivemos muito pouco", avaliou.



Tcheco poderá contar com o retorno de William Matheus para a partida desta terça feira, que deve ficar coma vaga de Alex Alves, até então improvisado no setor. Rodrigo Ramos também deve voltar ao 11 inicial após problemas familiares que o tiraram das últimas partidas. O recém-chegado, Carlos Eduardo, foi elogiado após sua estreia no último jogo e pode tomar o lugar de Alisson Farias.



O provável Coritiba para o confronto desta terça feira é: Wilson, Carlos Cesar, Thalisson Kelven, Rafael Lima e William Matheus; Vinícius Kiss, Uillian Correia, Simião e Carlos Eduardo; Guilherme Parede e Guilherme.