Cuéllar desmente rumor de saída e afirma: "Quero ficar no Flamengo"

Antes do treinamento do Flamengo nessa terça-feira (21), no Ninho do Urubu, o volante Gustavo Cuéllar falou com os jornalistas na sala de imprensa do CT. Ao ser questionado sobre um possível desejo de deixar o clube, informado pelo repórter Venê Casagrande, o colombiano fez questão de afirmar que quer continuar no Rubro-Negro:

"É absolutamente normal que o jogador sente com seu representante para falar como se sente, do dia a dia, e projetar para frente. Renovei com o Flamengo até 2022 e não quero sair até cumprir esse contrato. Não mudou nada no meu sentimento. Quero ficar, ganhar títulos e é normal sentar para conversar com os representantes. Meu sentimento não mudou nada", explicou.

Durante a derrota por 3 a 0 para o Atlético-PR, em Curitiba, o volante chegou a gritar contra Rodinei, que falhou em dois dos três gols paranaenses. Quando perguntando sobre uma suposta briga com o lateral, Cuéllar descartou, destacou que são amigos desde a sua chegada ao clube e pontuou que querem abalar o ambiente do elenco:

"Totalmente falso (atrito com o Rodinei). Volto a repetir, querem tumultuar o nosso ambiente. Custo a acreditar nisso. É totalmente falso. O Rodinei é meu parceiro, um amigo que tenho no Flamengo há 3 anos. É meu irmão, meu parceiro. Fiquei até triste de ter cobrado dele no campo. Considero ele uma pessoa que vou lembrar pela vida toda. Ele já me apoiou e hoje eu dou apoio a ele", afirmou.

Instável no período pós-Copa, o Flamengo conseguiu apenas 10 pontos em 21 disputados, e caiu para o 3º lugar, ficando quatro pontos atrás do líder São Paulo. Para o colombiano, oscilação ocorre em todos os clubes, mas a equipe precisa melhorar da maneira mais rápida possível:

"Oscilação acontece com todo time. É absolutamente normal no futebol e na vida. Temos que tentar fazer o básico neste momento que nem é complicado. Estamos na briga nas três competições. Temos uma tarefa difícil, mas não impossível em Minas. Temos que focar no que estamos fazendo de bom e melhorar o mais rápido possível".

Com mais de 32 mil ingressos vendidos, a torcida rubro-negra promete mais uma noite de Maracanã lotado. E é com esse grande apoio que o volante espera contar para que a equipe consiga vencer o Vitória, na quinta-feira (24) às 19h30, e volte a se aproximar do topo da tabela:

"Nossa torcida é sempre um jogador a mais. Quando eles estão junto, é difícil para que nos vençam. Temos feito bons jogos com o apoio deles. Sem a torcida, o Flamengo é um time a mais. Com o apoio, é um time difícil de ser batido", finalizou.