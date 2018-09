Corinthians vence Colo-Colo, mas fica fora da Libertadores por gol sofrido dentro de casa

O Corinthians enfrentou a pouco a equipe chilena do Colo-Colo, em um jogo difícil pela taça Libertadores da América. Com o resultado de 2 a 1 (Jadson e Roger para o Corinthians e Barrios para a equipe chilena), a equipe do Colo-Colo fica com a vaga para a próxima fase, enfrentando provavelmente a equipe do Palmeiras nas quartas de finais da competição continental.

O primeiro tempo começou pegado, com mais posse e intensidade da equipe do Corinthians, que pressionou a equipe chilena e deixou os jogadores do Colo-Colo acuados no campo de defesa. Com a pressão da equipe alvinegra, surgiram as oportunidades.

A primeira saiu dos pés do volante Douglas, que bateu firme de fora da área no canto esquerdo do goleiro Oríon. Em um segundo momento, em uma bola alçada na área, Pedrinho tentou um passe para o miolo da zaga chilena, mas a bola tocou na mão de um dos defensores da equipe do Colo-Colo; penalidade marcada e convertida por Jadson. Com a vantagem no placar o Timão recuou e sofreu o gol de empate após boa jogada de Valdivia, que abriu a bola na esquerda do campo para Pérez, que cruzou na medida para Barrios empatar o jogo. Após o empate o jogo ficou equilibrado e com poucas oportunidades claras para os dois lados.

O segundo tempo começou animado, já que a equipe de Parque São Jorge precisava de dois gols para conseguir a vaga na próxima fase. Logo no começo do segundo tempo, Pedrinho finalizou de fora d’área que exigiu uma boa defesa do arqueiro chileno. Em seguida, o meia Jadson cruzou na área para Henrique finalizar, parando no goleiro Oríon novamente. Até este momento a equipe do Colo-Colo pouco produzia dentro de campo.

Aos 19 minutos do segundo tempo o atacante Roger, após se envolver em uma confusão dentro da área, recebe um cruzamento na medida de Jadson para colocar a bola no fundo das redes. O Timão pressionava, mas pouco fez até o final da partida, exigindo pouco do goleiro chileno. Com isso, o Colo- Colo conseguiu a classificação para a próxima fase da taça Libertadores da América, mesmo com a derrota por 2 a 1.