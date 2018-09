Destaque do Fluminense, Sornoza é convocado para Seleção Equatoriana

Principal jogador do Fluminense atualmente, o meia Junior Sornoza voltará a vestir a camisa do Equador depois de quatro anos. O jogador está na lista anunciada, na tarde desta quinta-feira pelo treinador Jorge Sélico para os amistosos a partir da próxima semana.

Os equatorianos iniciam mais um ciclo com partidas marcadas para o dia 7 de setembro contra a Jamaica, em Nova Iorque, e três dias depois, contra a Guatemala, em Chicago. Outro jogador do Fluminense convocado foi Orejuela. Este está emprestado atualmente para a LDU, de Quito.



Na oportunidade em que foi convocado pelo Equador, Sornoza atuou em quatro partidas, enfrentando Brasil, Estados Unidos, El Salvador e Bolívia, contra quem marcou um gol.

Veja a lista completa: