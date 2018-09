Perda da liderança, eliminação na Libertadores e alento na Copa do Brasil: o agosto do Flamengo

O Flamengo entrou no mês de agosto, o que mais teria jogos na temporada, na liderança do Brasileirão (com dois pontos a mais que o São Paulo, 34 a 32), e disputando a Libertadores e a Copa do Brasil. Após o duelo contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (29), o Rubro-Negro encerrou esse período com altos e baixos.

No Campeonato Brasileiro, a equipe da Gávea disputou cinco partidas, venceu duas, perdeu duas e empatou uma, tendo um aproveitamento de 46,6%. Além disso, caiu para a 3ª colocação, ficando quatro pontos atrás do São Paulo, líder, e com um ponto a menos que o Internacional, vice-líder.

Nos torneios mata-matas, o Rubro-Negro enfrentou o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, e se classificou com uma vitória e um empate, garantindo a vaga para duelar contra o Corinthians na semifinal.

Na Libertadores, o Flamengo enfrentou o Cruzeiro nas oitavas de final, e foi eliminado após perder por 2 a 0 no Rio, e vencer por 1 a 0 em Belo Horizonte, colecionando mais uma eliminação precoce no principal torneio continental.

No total, a equipe carioca fez nove partidas em agosto, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas, tendo 51,8% de aproveitamento. Além disso, marcou sete gols, e sofreu 10. Confira todos os resultados do Rubro-Negro no mês:

Grêmio 1 x 1 Flamengo- Copa do Brasil

Grêmio 2 x 0 Flamengo- Campeonato Brasileiro

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro- Copa Libertadores

Flamengo 1 x 0 Cruzeiro- Campeonato Brasileiro

Flamengo 1 x 0 Grêmio- Copa do Brasil

Atlético-PR 3 x 0 Flamengo- Campeonato Brasileiro

Flamengo 1 x 0 Vitória- Campeonato Brasileiro

América-MG 2 x 2 Flamengo- Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo- Copa Libertadores

Na domingo (2), a equipe da Gávea receberá o Ceará, às 11h no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o zagueiro Léo Duarte, e o volante Cuéllar, ambos suspensos. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para esse duelo.