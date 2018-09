Em adaptação no Santos, Derlis González agradece apoio e confiança do técnico Cuca

Parece que o atacante Derlis González não vem só ganhando a confiança da torcida. O jogador que chegou no meio da temporada, tem apenas cinco jogos vestindo a camisa do Santos e vêm ganhando à confiança do técnico Cuca.

O jogador foi titular do time na partida diante do Independiente-ARG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. E no último sábado (25), fez o segundo gol da vitória por 2 a 0 diante do Bahia, na Vila Belmiro, pela vigésima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (30), no CT Rei Pelé, o atacante Derlis González agradeceu a confiança da diretoria e se diz estar adaptado no Santos.

"Desde que cheguei me senti muito bem. Isso ajuda bastante. E o resto se consegue em campo. A diretoria confiou em mim, e tratei de demonstrar o meu futebol em campo. É o que venho fazendo, sabendo do que posso melhorar para sair à frente sempre", disse o atacante.

O camisa 17 também comentou sobre a importância do técnico Cuca em seu período de adaptação ao futebol brasileiro.

"Quando o conheci fiquei surpreso, porque ele já sabia dos meus gols de 2015, 2016, 2017 e 2018. Sabia algumas coisas minhas, e isso me dá confiança. Esperamos seguir dessa maneira. Melhorando cada dia mais", completou.