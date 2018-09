Marcelo Oliveira lamenta empate do Fluminense com um a mais: ''Ponto amargo''

O empate contra o líder São Paulo, no Morumbi, teve um sabor amargo ao Fluminense. Com um a mais em campo desde 33 minutos do primeiro tempo, quando Diego Souza foi expulso após cotovelada em Léo, o Tricolor carioca ainda saiu na frente graças ao gol contra de Anderson Martins. Entretanto, não conseguiu segurar o resultado e acabou sofrendo empate. Na visão do técnico Marcelo Oliveira, houve desatenção de Ayrton Lucas no lance que originou o tento de Tréllez.

"A sensação é que deixamos escapar dois pontos. Se antes tivéssemos a ideia de um empate contra um São Paulo líder, poderia ser assim. Estava com um jogador a mais e deixamos escapar dois pontos. É um ponto amargo, mas que pode ser importante lá na frente. Viemos aqui e alertamos para pressão inicial. Era normal, mas controlamos muito bem. Até os 16 (minutos) a única oportunidade foi a do Jadson. Controlamos bem. São Paulo teve muito mérito na reação e ficamos desatentos na hora do gol. Ele (árbitro) marcou poucas faltas e ficamos pedindo falta na hora do gol. Foi o nosso erro'', disse.

O técnico explicou também as substituições feitas no segundo tempo. Luciano, Junior Dutra e Matheus Alessandro entraram para dar mais força ofensiva ao Fluminense, mas a estratégia pouco surtiu efeito.

''A ideia era renovar o fôlego. O Luciano bate bem de fora da área. O Junior Dutra podia puxar o contra-ataque. Foi mais mérito do São Paulo do que acomodação do Fluminense. O futebol está muito físico'', encerrou.

Com o empate, o Fluminense segue no meio da tabela do Brasileirão, em 11º, com 26 pontos. Após duas rodadas seguidas longe do Rio, o time volta a jogar no Maracanã, onde recebe o Vitória, na quinta-feira (6), às 19h.