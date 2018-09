Adilson Batista faz testes no América-MG antes de duelo contra o Vasco

O América-MG se prepara para o confronto diante do Vasco, nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Independência, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Adilson Batista comandou o trabalho no CT Lanna Drumond e realizou alguns testes na equipe titular.

O time inicial do trabalho teve novidades em relação à que começou a partida contra o Vitória, no sábado. Os volantes David e Wesley assumiram as vagas de Juninho e Aderlan, enquanto Giovanni, poupado do duelo do fim de semana, entrou na vaga de Rafael Moura, que foi expulso e cumprirá a suspensão. Com isso, Luan atuou mais centralizado, sendo o único homem de ataque no time.

As principais dúvidas de Adilson parecem estar relacionadas às presenças de Matheusinho e Wesley Pacheco. Quando o meia e o atacante entraram no time titular, Luan e Wesley vestiram o colete dos reservas. Luan, depois, voltou à equipe na vaga de Giovanni, formando dupla de ataque com Pacheco.

Sendo assim, o provável time titular do América-MG diante do Vasco, deve ser composto por: João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, David, Wesley, Gerson Magrão e Giovanni; Luan.

Do outro lado, o Vasco, que vem de uma derrota em casa por 3 a 0 para o Santos, fará o técnico Alberto Valentim mexer, mais uma vez, na equipe. Além de trocar jogadores no time titular, o treinador exigiu mudança de comportamento nos atletas que enfrentará o América-MG. Valentim ainda não disse quais serão as mudanças, mas espera achar rápido uma formação definitiva, para conseguir colocar em prática as jogadas feitas nos treinos.