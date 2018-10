Barbieri mantém confiança no Flamengo: "Continuamos vivos no Brasileirão"

A derrota por 1 a 0 diante do Internacional deixou o Flamengo na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, momentaneamente, podendo, inclusive, deixar o clube carioca fora de um simbólico G-4 na tabela do torneio. Após a partida, o treinador rubro-negro, Mauricio Barbieri, analisou o resultado e manteve suas esperanças para a sequencia da equipe na temporada.

"Criamos oportunidades, mas não fomos eficientes. Cometemos erros. Erros que temos que evitar. Foi determinante. Mas em função de todas as mudanças, jogamos de igual para igual. Não é o que queríamos. Mas continuamos na briga, continuamos vivos no Brasileirão'', afirmou o treinador do Flamengo.

Para o confronto, Barbieri não pôde contar com seu meio-campo titular até aqui, formado por Cuéllar, Lucas Paquetá e Diego. Sendo assim, o treinador optou pelas entradas de Piris da Motta, Rômulo e Lincoln, mexendo taticamente no time para entrada do jovem atacante. Mesmo sem destaque, Barbieri aprovou a atuação de Lincoln, em setor onde o Flamengo passa por dificuldades para definir um nome.

"Em função da velocidade e da movimentação do Lincoln, entendemos que abriria espaço. Conseguiu segurar a bola. Não teve oportunidades claras, mas abriu espaço para os companheiros'', disse Mauricio Barbieri.

O comandante rubro-negro passa por instabilidade no cargo após queda de rendimento da equipe, que deixou a liderança do Brasileirão e foi eliminada da Copa Libertadores. Para amenizar a situação, o Flamengo tem já terá novo compromisso neste sábado (8), diante da Chapecoense, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A drástica mudança da equipe fez com que a pressão nos bastidores do Ninho do Urubu aumentasse, fazendo com que uma vitória contra a equipe catarinense seja tratada como obrigação mediante os objetivos na sequência da temporada.

''É um momento difícil. Toda vez que você não consegue os resultados, acaba mexendo com a confiança. A gente vem conversando bastante. Tocando no ponto que temos conseguido produzir as oportunidades. É o caminho para fazer os gols e corrigir os erros defensivamente. São todos jogadores que sabem o tamanho da pressão que é jogar no Flamengo. É nesse caminho que a gente vai seguir, procurando reverter já no sábado'', completou Barbieri.

No encerramento da 23ª rodada, o Flamengo ainda pode chegar à 5ª colocação, se o Grêmio vencer o Santos, no Pacaembu, chegando a 43 pontos, contra 41 do Rubro-Negro.