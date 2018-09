Com erro da arbitragem, Cruzeiro fica no empate com o Sport na Ilha do Retiro

PARTIDA VÁLIDA PELA 24ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO; ILHA DO RETIRO, RECIFE (PE)

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 24ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO; ILHA DO RETIRO, RECIFE (PE)

Sport e Cruzeiro empataram em 0 a 0, na tarde deste sábado (8), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um resultado que não ajudou nenhuma das agremiações, o Rubro-Negro ocupa a amarga 17ª posição, com 24 pontos conquistados. Do outro lado, o time estrelado permanece a sétima posição, com 33 pontos.

O início do primeiro tempo foi marcado por poucas emoções. Assim que a bola rolou, os donos da casa tentaram tomar a iniciativa, no entanto, a Raposa avançou a marcação e dificultando a vida do Sport.

O Leão conseguiu sua chance com Durval. Aos 19 minutos, Marlone cobrou escanteio, livre de marcação o zagueiro resolveu cabecear, mas a bola saiu ao lado do gol de Fábio.

Aos 29’ veio o lance mais polêmico da partida. Egídio tentou partir em velocidade, porém, acabou sendo derrubado e o juiz marcou falta. Na cobrança, Mancuello cruzou a na segunda trave, Bruno Silva cabeceou e a bola bateu no travessão. No rebote, Barcos apenas empurrou para o fundo das redes. O árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo assinalou impedimento do Pirata, porém, Marcão demorou para sair e deu plenas condições.

+ Procurando camisas do seu time com desconto? Vai Futfanatics

No segundo tempo, o Rubro-Negro sufocou a equipe celeste no campo defensivo. Aos 18’, Rogério tentou cruzar para dentro da área, mas acabou virando uma finalização e quase encobriu o goleiro Fábio. Hernane ainda tentou chegar mas a bola acabou saindo para fora .

Aos 32’ foi a vez do Cruzeiro dar a resposta. Mancuello tocou para Rafinha que deu belo passe de calcanhar para Ezequiel . O lateral-direito fez lançamento na grande área, Raniel pega de primeira e Magrão segura firme .

Na reta final, a Raposa teve grande chances de abrir o placar. Fábio alçou a bola na área adversária, Raniel ficou com ela e tentou sair da zaga e acabou perdendo. David ficou a sobra e acabou sendo derrubado - pênalti. Na cobrança, Raniel cobrou rasteiro, no canto direito, mas vai no lado certo Magrão e faz grande defesa.

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente o clássico contra o Atlético-MG, no domingo (16), às 16h, no Mineirão. Já o Sport viaja para São Paulo e encara o Corinthians, no mesmo dia às 19h.