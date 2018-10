Resultado Internacional x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada o Internacional enfrentará a Chapecoense, em Chapecó, enquanto o Grêmio receberá o Paraná, na Arena.

Com o resultado, o Colorado retoma a liderança, com 49 pontos, enquanto o Tricolor segue em 5º, com 41 pontos.

Após o apito final, mais uma confusão entre colorados e gremistas, mas logo foi apartada e os jogadores do Inter foram comemorar com a torcida.

FIM DE PAPO NO BEIRA-RIO! INTERNACIONAL 1 x 0 GRÊMIO!

49' Cartão amarelo para Willian Pottker, do Internacional.

47' NÃO VALEU! Contra-ataque rápido do Inter, Pottker cruzou e Damião completou para o gol, mas foi marcado impedimento do camisa 9.

45' Cinco minutos de acréscimos.

43' Cartão amarelo para Marcelo Grohe, do Grêmio.

42' UHHHHH! Cruzamento de D'Alessandro, Pottker finalizou para o meio da área, Damião se chocou com Geromel e a bola sobrou com Patrick, que emendou uma bicicleta mas jogou para fora.

41' Mudança no Inter: Entra: D'Alessandro / Sai: Nico López

40' UHHH! Após a insistência, Rodrigo Moledo cabeceou no canto e Grohe defendeu.

38' Mudança no Grêmio: Entra: Thonny Anderson / Sai: André

37' UHHHHHH! Jean Pierre, que entrou bem demais, arriscou com perigo, a bola desviou em André e saiu perto do gol. Mas o atacante estava impedido.

36' Cartão amarelo para André, do Grêmio.

35' 44.176 torcedores presentes no Beira-Rio nessa tarde.

33' Torcida do Inter provoca Renato Gaúcho e o treinador pede para que continuem.

32' Mudança no Inter: Entra: Fabiano / Sai: Uendel

31' UHHH! Jean Pyerre arriscou de fora da área, e Marcelo Lomba defendeu.

29' Mudança no Grêmio: Entra: Jean Pyerre / Sai: Luan

27' GROHE! No escanteio cobrado, a bola foi desviada na primeira trave e Damião desviou na segunda trave, mas Marcelo Grohe fez uma grande defesa.

26' Que linda tabela entre Nico e Damião, mas o camisa 9 não completou o cruzamento dentro da área.

23' Jogo ficou mais aberto no Beira-Rio. As duas equipes buscam o gol.

20' Mudança no Inter: Entra: Leandro Damião / Sai: Jonatan Alvez

19' CUESTA! Luan ia invadindo a área, e ficando na cara de Lomba, mas o zagueiro do Inter desarmou na hora h.

18' Mudança no Grêmio: Entra: Pepê / Sai: Thaciano

15' LOMBA SENSACIOANAL! Cruzamento da esquerda, Uendel tentou cortar, a bola bateu em André e Lomba salvou no canto. No escanteio, a bola sobrou para Geromel, livre, chutar e o goleiro colorado salvou mais uma.

14' Com esse resultado, o Colorado vai retomando a liderança.

13' Cruzamento perfeito de Uendel, que achou Edenilson completamente livre no meio da área gremista, e o volante tocou no canto. Colorado 1 a 0.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! É DE EDENILSON!

10' UHHH! Nico López recebeu na entrada da área, cortou a marcação e bateu rasteiro. A bola passou a esquerda do gol de Grohe.

7' Em andamento: Palmeiras 1 x 0 Corinthians

5' Grêmio tem mais posse de bola, mas segue sem ameaçar.

2' Alvez errou o passe, Léo Moura serviu Cícero, que arriscou de fora da área, mas sem perigo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Rossi, no banco, também levou cartão amarelo.

Péricles Bassols chamou Cuesta e Ramiro e aplicou cartão amarelo para os dois antes da bola voltar a rolar.

Equipes de volta ao gramado.

América-MG 0 x 0 Ceará

Fluminense 1 x 0 Botafogo

Palmeiras 0 x 0 Corinthians

Na saída para o intervalo, Cuesta e Ramiro trocaram empurrões e os outros jogadores correram para separá-los.

INTERVALO NO BEIRA-RIO! INTERNACIONAL 0 x 0 GRÊMIO!

44' Dois minutos de acréscimos.

42' Cartão amarelo para Thaciano, do Grêmio.

39' Léo Moura recebeu com muito espaço, invadiu a área, mas cruzou muito forte, e André acabou cometendo a falta em Moledo.

34' Jogadores do Inter, e o técnico Odair, reclamaram demais da falta marcada em Luan. Clima de Gre-Nal.

31' Inter toca a bola, tentando encontrar algum espaço na defesa do Grêmio.

28' UHHH! Nico cobrou escanteio, Moledo ganhou no alto e tocou por cima do gol.

27' Agora foi a vez de Alison arriscar de fora da área, e a bola passou a direita do gol de Lomba.

25' André arriscou de fora da área, mas não pegou tão bem na bola e jogou pela linha de fundo.

24' Cartão amarelo para Luan, do Grêmio.

23' Odair reclamou bastante do cartão e levou uma dura do árbitro pernambucano. Jogo quente no Beira-Rio.

22' Cartão amarelo para Nico López, do Internacional.

21' Grêmio tem maior posse de bola, mas não consegue fazer Marcelo Lomba trabalhar.

18' Muitas faltas cometidas pelas duas equipes nesses minutos iniciais.

15' Mais uma entrada forte em Alison, dessa vez de Willian Pottker. Péricles Bassols não mostrou o cartão.

14' Em andamento: Fluminense 1 x 0 Botafogo

11' UHHHH! Alison invadiu a área e cruzou, a bola passou na frente do gol colorado e sobrou para Léo Moura que rolou para Luan, mas o chute saiu travado por Zeca e foi para escanteio.

8' Inter tenta pressionar, mas não conta com um bom início de jogo de Jonatan Alvez.

4' A partida é truncada, com nenhuma das equipes conseguindo assustar.

0' MAS JÁ? Zeca comete a primeira falta dura do Gre-Nal, em cima de Alison, com apenas 15 segundos.

BOLA ROLANDO NO BEIRA-RIO! COMEÇA INTERNACIONAL x GRÊMIO!

15:55 Todos os ingressos foram vendidos para essa partida. Beira-Rio recebe um excelente público.

15:52 Equipes em campo.

Será o 417º Gre-Nal da história. Ao todo, foram 155 vitórias do Inter, 130 triunfos do Grêmio e 131 empates.

Quem está fora: Kannemann, Everton e Jael.

Pendurados: Bruno Cortez.

Após desperdiçar a chance de entrar no G-4, o Tricolor precisa da vitória para não se afastar do, agora, líder São Paulo, que pulou para 49 pontos, e para quem sabe entrar no grupo dos 4 primeiros. Para isso, o aniversariante do dia, Renato Gaúcho, não poderá contar com o atacante Jael, que sentiu dores no joelho direito.

Quem está fora: Iago e Danilo Fernandes.

Pendurados: Edenilson.

Inter x Grêmio ao vivo

Após assumir a liderança no meio da semana, o Colorado terá que recuperá-la logo mais após a vitória do São Paulo nesse sábado. Para isso, Odair Hellmann não poderá contar com o lateral Iago, e colocará Uendel em seu lugar.

Já o Grêmio foi até o Pacaembu enfrentar o Santos, e empatou em 0 a 0. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Internacional recebeu e venceu o Flamengo por 2 a 1, assumindo a ponta. Veja os melhores momentos:

Com 41 pontos, o Tricolor ocupa a 5ª colocação e precisa da vitória no Gre-Nal para se colocar de vez na briga pelo título.

Com 46 pontos, o Colorado liderou o Brasileirão pela primeira vez desde 2016 após a última rodada, mas terá que recuperá-la após a vitória do São Paulo sobre o Bahia. Foi a primeira vez que uma equipe que acabou de subir da Série B, lidera o torneio nacional.

Internacional x Grêmio ao vivo se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 24ª rodada da competição.