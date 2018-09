Fluminense e Maracanã entram em acordo e partida contra Deportivo Cuenca será no estádio

O Fluminense anunciou em sua página oficial que foi feito um acordo entre o clube e o Maracanã e a partida contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul Americana, será no estádio. A dúvida em relação ao local do jogo surgiu após o anúncio da reforma no gramado do Maracanã, entre os dias 13 de setembro e 9 de outubro. Segue abaixo a nota oficial divulgada pelo Tricolor:

“O Fluminense Football Club e Maracanã, em comum acordo, decidiram manter no estádio a partida do Tricolor contra o Club Deportivo Cuenca (EQU), pela Copa Sul-Americana, a ser realizada no dia 04 de outubro. O cronograma inicial da reforma do gramado previa que o campo ficasse interditado até o dia 09 de outubro, mas as partes, concluindo pela importância da competição, chegaram ao consenso para a realização do jogo na data prevista originalmente”.

No período de interdição do Maracanã, apenas essa partida do Fluminense permanecerá no estádio. Outras duas partidas terão de ser realocadas. As partidas serão no dia 29 de setembro, contra o Grêmio, e no dia 06 de outubro, contra o Paraná.