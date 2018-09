Jair celebra vitória do Corinthians e descarta poupar jogadores no Brasileiro: "Vamos com força total"

O Corinthians conseguiu hoje respirar na tabela do campeonato Brasileiro. Vencer o Sport em casa era fundamental para garantir tranquilidade para a sequência de jogos da competição. A equipe não jogou bem. Saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada nos minutos finais, com o lateral esquerdo Danilo Avelar.

Para o técnico do Timão, o desempenho foi bom. "Criamos duas chances claras com o Roger, mesmo que a bola não tenha ido no gol. Mas foram chances claras. Isso é importante." E fez uma mudança importante no intervalo, colocando Matheus Vital para dividir a responsabilidade da armação das jogadas com Jadson.

Jair destacou a importância dos jogadores que vieram do banco e que mudaram o rumo do jogo no segundo tempo, além do fato de ter a sua primeira semana cheia de trabalho desde que chegou. "Foi importante para o Vital, que entrou muito bem. Vai ser bom para o Ralf descansar. Ele vinha tendo uma sequência grande e vai ficar fora pelo terceiro amarelo. E vai ser agora que vamos conseguir trabalhar e ter tempo para conseguir implantar alguma coisa."

Agora, oito pontos a frente da zona de rebaixamento, o clima é de um pouco mais de tranquilidade, mas o treinador do Timão garante que não vai deixar o Brasileirão de lado, ainda que as pretensões do time na Copa do Brasil sejam muito maiores. "A Copa do Brasil é o nosso grande objetivo, mas não podemos deixar um campeonato como o Brasileirão de lado. Temos um jogo muito importante contra o Inter na semana que vem e precisamos que a torcida nos apoie."

O próximo confronto do Corinthians pelo Brasileiro será no próximo final de semana, em casa, contra o Internacional. Além de já visar a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.