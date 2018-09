Em jogo com três pênaltis, Chapecoense tira Internacional da liderança do Brasileirão

Com a derrota do Internacional para a Chapecoense, o líder São Paulo, comemorou bastante. Nesta segunda-feira (17), o time catarinense virou a partida com dois gols de Leonardo Pereira para fazer 2 a 1 em cima do colorado. No último minuto do jogo, o goleiro Jandrei defendeu o pênalti cobrado por Leandro Damião e garantiu a vitoria para os donos da casa.

No primeiro tempo, o jogo foi bastante equilibrado. A chape precisando vencer para fugir do Z-4, foi para cima pelo lados do campo. Já o Inter, que precisava ganhar para voltar a ser líder, aguardava para jogar nos contra-ataques e com lançamentos longos para os atacantes. Quando o verdão estava melhor na partida, Pottker foi derrubado na área por Jandrei e acabou sofrendo pênalti. Nico López bateu e fez o primeiro gol da partida. Depois de muita pressão dos donos da casa, a Chapecoense conseguiu o empate com gol de Leandro Pereira de cabeça.

Já na etapa final, os times continuaram com a estratégia do primeiro tempo, a Chape pressionando pelos lados e o Inter recuado para sair nos contra-ataques. Depois de ter uma boa chance com Leonardo Pereira, os donos da casa conseguiu um pênalti. Victor Cuesta, que foi expulso, deu uma entrada forte em Bruno Silva. Leandro Pereira cobrou e converteu, fazendo o gol da virada do verdão. No final da partida, o árbitro voltou a apitar uma penalidade para os visitantes, mas Leandro Damião parou nas mãos de Jandrei, que ainda fez outra grande defesa no minuto final.

Bastava um empate para o Inter voltar a líder do Brasileirão. Mas não conseguiu. Com 49 pontos, o Colorado é vice-líder. O São Paulo, que no domingo empatou com o Santos, soma 50. Já a Chape subiu para o 16º lugar com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Internacional enfrentará o Corinthians, domingo, em São Paulo, às 16h (de Brasília). Já a Chapecoense, encara o Fluminense na próxima segunda-feira, em casa, a partida está marcada para as 20h (de Brasília).