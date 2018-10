Chapecoense recebe o Fluminense buscando fugir da zona de rebaixamento

Chapecoense e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (24), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, na Arena Condá. A Chapecoense tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense tenta se aproximar dos primeiros colocados. Com 28 pontos, a equipe catarinense ocupa a 16ª colocação. Já o Tricolor tem 31 pontos e está na 12ª posição.

As equipes já se enfrentaram nove vezes, com ampla vantagem da equipe catarinense, com seis vitórias. Além disso, foram dois empates e apenas uma vitória do Tricolor. No confronto do primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano, o Fluminense quebrou, enfim, o tabu e venceu a Chape por 3 a 1. Pedro (2) e Marcos Júnior marcaram os gols do Tricolor. Enquanto Arthur Caike descontou para a Chapecoense.

Definido pela Confederação Brasileira de Futebol, o trio de arbitragem será do Rio Grande do Sul. Anderson Daronco (Fifa/RS) será o árbitro. Ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS/CBF) e Michael Stanislau (RS/CBF).

Chapecoense quer manter a sequência de vitórias

Vindo de duas vitórias seguidas, contra Atlético-PR e Internacional, e saída da zona de rebaixamento, a equipe recuperou a confiança. Se vencer, chegará aos 31 pontos, podendo ficar entre os dez primeiros da tabela.

A Chape conta com o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, recuperado de uma lesão no púbis. Na última sexta-feira, o zagueiro voltou a treinar com bola normalmente e está liberado pelo departamento médico.

Apesar do ânimo renovado, o técnico Guto Ferreira prefere manter os pés no chão. É preciso ter confiança, mas na dose certa: “Quando sobe muito, tem que puxar um pouco para baixo, e quando está lá embaixo, precisa puxar pelo cabelo para cima. É a busca da felicidade, é a busca do equilíbrio” afirmou o treinador.

O provável time da Chapecoense será: Jandrei, Eduardo, Douglas, Nery Bareiro, Bruno Pacheco, Elicarlos, Márcio Araújo, Diego Torres, Victor Andrade, Vinicius e Leandro Pereira.

Fluminense busca regularidade no campeonato para subir na tabela

Voltando a pensar no Campeonato Brasileiro após vencer o Deportivo Cuenca por 2 a 0, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense tenta voltar a vencer na competição nacional e emplacar uma sequencia de vitórias.

Sem Pedro, o artilheiro da equipe, o Tricolor aposta na boa fase do atacante Luciano, que marcou gols nos últimos dois jogos, contra Atlético-PR, no Brasileiro, e Deportivo Cuenca, na Sul-Americana. Foram os primeiros gols do atacante pelo Fluminense.

O goleiro Júlio César afirmou que a equipe irá buscar a vitória e também a regularidade para se firmar entre os primeiros da tabela: “Falta regularidade para a gente, vencer fora, ainda mais na Sul-Americana, um grande objetivo nosso nesta temporada, dá confiança para chegar aqui e enfrentar a Chape” disse o goleiro.

A provável escalação do Fluminense será: Júlio César, Ayrton Lucas, Gum, Digão, Léo, Sornoza, Jadson, Richard, Luciano, Everaldo e Kayke.