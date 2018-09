Vila Nova e Guarani empatam e ficam fora do G-4 da Série B

Na última sexta-feira (28), no Estádio Serra Dourada, o Vila Nova recebeu o Guarani pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Rafael Silva para o Vila e Felipe Rodrigues para o Guarani, o placar de 1 a 1 deu 1 ponto para cada uma das equipes. Com o resultado, o Vila Nova fica em 6º lugar, com 44 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que tem 43 e um jogo à menos. Já o Guarani fica em 5º lugar, com 45 pontos e também pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense.

No primeiro tempo, o principal destaque do início de jogo foi a queda de energia que ocorreu aos 16 minutos de jogo. Com isso, a partida ficou parada por 27 minutos, enquanto se aguardava o retorno das luzes do estádio. Após isso, apenas aos 24 minutos uma jogada de mais perigo foi criada. O Guarani, que passou a dominar a partida, chegou com uma falta cobrada por Rafael Longuine que foi desviada dentro da área por Felipe Rodrigues, mas sem perigo para o goleiro Matheus Pasinato.

Aos 32 minutos, Rafael Longuine bateu de longe, fazendo Matheus defender com uma certa segurança. A única chance do Vila Nova na partida foi aos 39 minutos, quando Alan Mineiro bateu uma falta de longe direto para o gol, fazendo Agenor segurar firme a bomba.

Mas, apenas 1 minuto depois, o lateral Felipe Rodrigues abriu o placar para os visitantes. Matheus Oliveira bateu uma falta na área e o lateral direito do bugre estava lá pra marcar e direita, batendo no contra pé do goleiro a bola que passou por toda a área, sem ninguém para a desviar.

A primeira chance mais clara do segundo tempo foi em uma falta muito próxima à área batida por Longuine, que fez a bola passar muito perto do travessão. Já aos 14 o Vila Nova conseguiu empatar. Rafael Silva desviou de cabeça um cruzamento de direita de Alan Mineiro, assim empatando o jogo em 1 a 1.

Aos 23 minutos, Alan Mineiro bateu uma falta de longe, onde Giovani desviou e acertou a trave do goleiro Agenor. Aos 43, em um cruzamento da direita, Naylhor desviou de cabeça pra escanteio e assusta seu próprio goleiro. AOS 46,perto do final de jogo, Agenor salvou o bugre em uma batida de longe do Vila Nova, que levou perigo.

No próximo sábado (06), o Vila Nova enfrenta, o Atlético Goianiense, no clássico de Goiás, às 16h30, no Estádio Antonio Accioly. Já o Guarani enfrenta o São Bento na próxima sexta (05), em Sorocaba, às 16h30, no Estádio Walter Ribeiro. Ambos os jogos são válidos pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.