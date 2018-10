Em noite de Paquetá, Flamengo vence Corinthians em Itaquera

Nesta sexta-feira (5), o Flamengo foi até a Arena Corinthians e ganhou dos donos da casa, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com noite brilhante de Paquetá e Vitinho, a defesa do Timão não conseguiu suportar a pressão do rubro negro e acabou tomando três gols no segundo tempo: dois de Paquetá, de bola parada e um de Renê, já nos acréscimos.

Essa foi a primeira vez que o Corinthians foi derrotado com três gols de diferença na Arena Corinthians.

O Flamengo teve total domínio no início do jogo e criou jogadas com facilidade pelo lado direito, onde havia Gabriel (improvisado) ao invés de Fagner. Vitinho estava em noite inspirada e não dava sossego a defesa do timão.

O Corinthians pouco chegou no gol, mas quando conseguiu foi com muito perigo e ainda no primeiro tempo. Arão errou na saída de bola e Matheus Vital foi sagaz ao trabalhar no erro do flamenguista. Na hora de finalizar, César defendeu, a bola ainda sobrou para Douglas, mas o chute parou novamente no arqueiro do Flamengo.

Na etapa complementar, os visitantes continuavam impondo o ritmo do jogo e logo aos 14 minutos abriram o placar com Vitinho cobrando escanteio e Paquetá cabecear para o fundo da meta de Cássio.

Não demorou muito e outro escanteio que resultou em gol. Uribe quem tentou de primeira, não conseguiu e na sobra, o camisa 11 rubro negro, balançou as redes novamente em Itaquera.

Após os dois gols, a atuação do Corinthians ficou mais pífia do que já estava e não conseguiam criar. Jair foi para o tudo ou nada, ao tirar Douglas para a entrada de Pedrinho, e colocar Sheik na vaga de Cleyson, mas não adiantou.

Quem marcou mais um foi o Flamengo, dessa vez com Renê, nos acréscimos. O contra ataque começou com Paquetá, e ele encontrou Rodinei que encontrou Renê sozinho, ele chutou mas o goleiro Cássio espalmou, no rebote aconteceu o terceiro gol flamenguista.

Com esse resultado o Corinthians permanece em nono lugar com 35, podendo acabar a rodada em 12º, dependendo dos resultados os outros times. Na quarta-feira o alvinegro enfrenta o Cruzeiro pela final da Copa do Brasil.

Já o Flamengo, vai para a terceiro colocação e soma 53 pontos na busca rumo ao título. No próximo final de semana, enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.