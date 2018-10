Carlos Sanchéz marca, Santos vence fora de casa e afunda Vitória no Z-4

Na noite desta sexta-feira (5), o Vitória recebeu o Santos, no Barradão, em partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em situação complicada na tabela de classificação, o Leão viu a coisa se complicar logo aos oito minutos da etapa inicial, com gol do volante Carlos Sánchez, o único gol da partida e ainda viu Maurício Cordeiro ser expulso no final da partida.

Com o resultado, o time baiano segue no Z-4 com apenas 29 pontos. Já o Peixe subiu para a sétima aposição, com 39 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Santos começou a partida bem melhor que o time mandante. Mostrando superioridade, a equipe santista dominava as jogadas e aos oito minutos foi coroado. Carlos Sánchez recebeu de Dodô e finalizou de fora da área. A bola desviou em Lucas Ribeiro e enganou o goleiro Ronaldo, fazendo 1 a 0 para o time comandado pelo técnico Cuca.

Mas assim como em outros jogos, o Alvinegro Praiano voltou a ter a postura de fazer o gol e relaxar, e com isso o Vitória foi melhorando em campo e conseguiu equilibrar o jogo. Aos 18', Rodrigo Andrade aproveitou um corte errado de Gustavo Henrique e mandou uma bomba, a bola passou raspando a trave do goleiro Vanderlei.

Aos 22 minutos, Erick tocou para William Farias, que cortou, e a bola sobrou para Yago que quase deixou tudo igual. Antes do intervalo, Diego Pituca fez um lindo lançamento para Gabigol, que não conseguiu aproveitar.

O segundo tempo começou bem abaixo do esperado. O Vitória conseguiu ter mais posse de bola, porém não criava chances de perigo. Já o Santos deixou de jogar e apostou nos contra-ataques.

Aos 24, um novo susto para o torcedor santista. A defesa do Santos errou a linha de impedimento e deixou Lucas Fernandes livre na área, o jogador cabeceou para uma ótima defesa de Vanderlei. No escanteio, Alison, que está suspenso no clássico de sábado, cabeceou contra a própria meta e novamente o arqueiro santista fez uma boa defesa. A partir dai o Vitória teve maior posse de bola, mas acabou ficando com um jogador a menos, após Maurício Cordeiro dar uma cotovelada em Diego Pituca. Ai nem o time da casa conseguiu buscar o empate e nem o time visitante conseguiu aproveitar as oportunidades.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Corinthians, no sábado (13), às 19h, no Pacaembu. Já o Vitória visita a Chapecoense, no domingo (14), às 11h, na Arena Condá