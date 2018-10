Apesar de liderar os votos do partido, Bandeira de Mello não se elege deputado federal

Em todo o país, milhões de brasileiros foram até as urnas eleger os seus representantes políticos nos próximos quatro anos. No Rio de Janeiro não foi diferente. Presidente do clube de maior torcida do Brasil, Eduardo Bandeira de Mello não conseguiu se eleger deputado federal.

Com pouco mais de 38 mil votos, o mandatário do Flamengo foi o mais votado dentre os candidatos da REDE Sustentabilidade, mas pelo partido não atingir o número mínimo de votos necessário, Bandeira - e nenhum candidato da legenda - não garantiu vaga para o próximo mandato no Congresso Nacional.

Além da derrota pessoal, Bandeira foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial de Marina Silva, inclusive a acompanhando em debates e caminhadas pelo Brasil. A ex-senadora e ministra teve apenas 1% dos votos (cerca de 1 milhão de votos), ficando apenas na 8ª posição na corrida pelo Palácio do Planalto.

O presidente do Rubro-Negro foi acusado por opositores de estar usando o cargo para se beneficiar na busca pelo cargo federal, mas as acusações não foram provadas por fiscais do TRE. Apesar disso, Bandeira é alvo de investigações no Conselho Deliberativo do clube, e pode até ser afastado do mandato.

Após a derrota nas eleições, o mandatário voltará a ter o foco completo no Flamengo, que ainda disputa o título do Campeonato Brasileiro (a equipe ocupa a 3ª colocação, com 52 pontos, quatro a menos que o líder, Palmeiras). O Rubro-Negro enfrentará o Fluminense, no sábado (13) às 17h, no Maracanã.

Além disso, no início de dezembro, Bandeira tentará reeleger seu sucessor, Ricardo Lomba (atual vice-presidente de futebol) pela Chapa Azul ("Avança Mais, Flamengo"). Lomba duelará contra Rodolfo Landim (Chapa Verde - "Unidos pelo Flamengo"), Marcelo Vargas (Chapa Branca - ''Fla Tradição e Juventude'') e José Carlos "Peruano" (Chapa Amarela - ''Coração Valente").