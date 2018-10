Botafogo e Vasco protagonizam Clássico da Amizade buscando reabilitação no Brasileirão

Na noite desta terça-feira, Botafogo e Vasco reeditam a final do Carioca 2018 em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no estádio Nilton Santos e tem seu início marcado para às 21h no horário de Brasília. Este será o sexto encontro no ano entre as equipes, que conta com a vantagem de três vitórias a favor do clube da Estrela Solitária e duas para o Cruz-Maltino.



Vale ressaltar que quando as equipes se enfrentaram no primeiro turno, os atuais comandantes se encontravam em lados opostos. Os donos da casa atualmente ocupam a 12ª posição com 33 pontos conquistados, e buscam a vitória para conseguir se infiltrar entre os clubes da parte de cima da tabela. Já os visitantes voltaram a fazer parte da zona de rebaixamento após os demais resultados da rodada, ficando em 17º com 30 pontos.

Zé Ricardo terá retornos importantes no clássico

O Botafogo contará com uma novidade entre os relacionados para o confronto diante do Vasco. O meia Marcos Vinícius, depois de quatro meses afastado por conta de uma sequência de lesões, voltou a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo para o clássico. Coincidentemente, a última partida em que Marcos Vinícius atuou como titular foi na vitória por 2 a 1 do Botafogo em São Januário no primeiro turno.

Dessa vez, o meia ficará no banco de reservas. Gustavo Bochecha e Luiz Fernando serão os responsáveis por comandar o meio de campo. Apesar da dupla ter deixado o campo com dores na partida diante o Bahia, pela Copa Sul-Americana, ambos treinaram normalmente e mostraram condições de jogo.

O comandante do Botafogo terá também o retorno do atacante Erik, que não pode jogar pela Sul-Americana, mas em contrapartida, Jean, com uma lesão na coxa esquerda, e Leo Valência, com uma contusão na panturrilha direita, continuam sendo desfalques. Quem também não fica disponível para a partida é Gatito Fernández, com problema no punho direito, Jefferson, que se recupera de lesão no tórax e na cartilagem tireóide, e Marcelo, que passou por cirurgia no joelho.

Em entrevista coletiva, O técnico Zé Ricardo lamentou a situação de momento das duas equipes, além de valorizar a importância de garantir a vitória em um confronto onde ambos lutam para se afastar do Z-4. Para ele, a partida deveria valer mais por conta da tradição de Botafogo e Vasco.

“Sem dúvida, pela tradição dos clubes. Tenho muito respeito pelo Vasco, e pelo que tem sido construído no Botafogo também. A gente sempre tem a expectativa que clubes com esse tamanho estejam brigando em cima, mas essa é a realidade que temos hoje. Estamos nos preparando para isso, uma vitória poderá dar para a gente início à recuperação”, comentou.

Valentim faz mistério e confirma apenas titularidade de Fernando Miguel

Após os resultados do fim de semana, o Vasco voltou a se encontrar na zona de rebaixamento e o técnico Alberto Valentim terá de pensar na melhor alternativa para mandar a campo um time titular que garanta a vitória, porém, um desfalque importante pode preocupar. A principal ausência será o goleiro Martín Silva, convocado pela seleção uruguaia. Quem assume o posto de goleiro titular será Fernando Miguel.

Alguns retornos foram confirmados pelo comandante, como o volante Andrey e o lateral-esquerdo Fabrício, que cumpriram suspensão automática diante do Paraná. Ambos foram titulares na última partida que estavam disponíveis, onde empatou em 1 a 1 com o Santos.

O retorno do jovem atacante Hugo Borges, de apenas 20 anos é uma das principais novidades. Considerado uma das principais revelações do Vasco na posição, já teve algumas passagens pelo elenco profissional, onde foi relacionado pela última vez no último dia 13 de junho, quando a equipe perdeu o Internacional. Agora integrado ao time principal, o centroavante fica a disposição no banco de reservas.

Valentim comentou a respeito das mudanças que as equipes sofreram desde que se enfrentaram pela última vez e fez um pouco de mistério sobre quem irá mandar a campo. A única certeza foi a presença do goleiro Fernando Miguel.

“O Vasco mudou mais porque perdeu mais jogadores. Além dos que saíram, perdemos outros que não estão disponíveis (lesões). Treinamos bem essa semana. O Fernando Miguel vai jogar, mas os de linha vou deixar para o Zé descobrir uma hora antes do jogo”.