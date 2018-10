Após tropeço, Gabriel mostra esperança na vitória corinthiana: "É um resultado reversível"

Mesmo após a derrota para o clube mineiro por 1 a 0 na primeira partida válida pela Final da Copa do Brasil, tanto a direção do Corinthians, como os jogadores e também os torcedores ainda acreditam que, jogando em casa com o apoio da torcida, o Timão pode mudar o placar e se tornar campeão da competição.

O Timão apostou em um esquema mais defensivo para os primeiro 90 minutos da Final, utilizando da retranca e sofrendo pressão durante o jogo todo. Cássio foi um grande nome pelo lado alvinegro, conseguindo manter o placar zerado por um bom tempo com grandes defesas, mesmo que o Cruzeiro estivesse criando mais do que o clube paulista.

Após a partida, Gabriel foi ouvido. O meia foi bem claro e direto ao lamentar a derrota, e também ao falar da confiança para a partida de volta, uma vez que será disputada na Arena Corinthians, em São Paulo.

"O resultado é totalmente reversível, por decidirmos em casa. Claro que não viemos para perder, nós viemos para ganhar ou tentar pelo menos um empate. Mas o futebol é assim, é uma final e só quem está nela pode brigar para ser campeão. Estamos concentrados e confiantes que na nossa casa, com o apoio da torcida, que faz a diferença, vamos conquistar o título", disse o camisa 5 alvinegro.

Para poder reverter o revés e ficar com a taça, o Corinthians precisa vencer a partida de volta na semana que vem (17) por dois gols de diferença para não ir para as penalidades. Caso o jogo termine em empate, o Cruzeiro leva a taça. Vale ressaltar também que o critério de gols fora de casa não está sendo utilizado na decisão da Copa do Brasil.