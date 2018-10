Anunciada no Iranduba, Camilinha promete disposição e elogia torcida

A atacante Camilinha que estava no Orlando Pride, chega no Iranduba para a disputa da Libertadores 2018, que terá a cidade de Manaus como sede. Após o anuncio, a jogadora mostrou-se feliz com o acerto, prometeu muita disposição e elogiou a torcida.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Será uma honra enorme. Nunca assumiria uma coisa sem ter plena certeza de que poderia dar o meu melhor. Prometo muita disposição para dar o meu melhor com a camisa do Iranduba e muitas alegrias a essa torcida maravilhosa. Meu principal compromisso é esse.”, afirmou Camilinha.

A apresentação oficial deverá acontecer após o seu retorno da seleção brasileira.

CONVOCADA

Com Camilinha na lista, o técnico Vadão relacionou 20 jogadoras para um período de treinamentos em Itu, no Otho Hotel Convention Spa. A delegação se apresenta hoje (22) e treina até o dia 6 de novembro no local.

Esta convocação servirá de preparação para o amistoso contra a França, marcado para o dia 10 de novembro, na casa das adversárias. O confronto será o último compromisso da Seleção Principal Feminina em 2018.