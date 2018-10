CSA e Brasil de Pelotas fazem jogo de abertura da 33ª rodada da Série B nesta terça-feira

Enquanto um luta para se manter no G-4, o outro busca não ficar na zona de rebaixamento. Este é o panorama do duelo entre CSA e Brasil de Pelotas nesta terça-feira (23), pela rodada de número 33 da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partida começa às 19h15 19h15 (no horário de Brasília).

Depois de passar grande parte do campeonato flertando com a liderança, perseguindo o líder Fortaleza, o time da casa agora lida com o risco de não conseguir o acesso à elite do futebol nacional. O time tem 51 pontos ganhos, como o Vila Nova, que está na quinta posição. Os visitantes, por outro lado, ocupam a 15ª posição, com 37 pontos, cinco a mais que o Sampaio Corrêa, que encabeça a zona do rebaixamento. Uma vitória, portanto, é essencial para aumentar a distância do Z-4.

Azulão busca recuperar confiança e estabilidade

Mesmo atualmente instável na competição, o Azulão busca recuperar a confiança para subir. Em prol do acesso à Série A, o time alagoano evita fazer cálculos. Como afirma o lateral-direito Celsinho, a maneira mais simples de garantir a classificação é conquistando os resultados nas últimas rodadas, sem depender dos adversários.

“Não vamos ficar aqui projetando a pontuação mínima para o acesso. A meta é buscar seis vitórias nos seis jogos finais da Série B. Esse é o objetivo de todos aqui. Vamos trabalhar forte para que esse último mês da competição seja perfeito em todos os sentidos. É continuar lutando muito para permanecer firme entre os quatro primeiros colocados”, afirmou o atleta.

Para a partida desta terça, o técnico Marcelo Cabo poderá contar com três reforços. O meia Juan e o volante Pio, suspensos, além do também meia Jhon Cley, lesionado, não atuaram diante do Coritiba, mas ficam à disposição. No comando de ataque, Walter deve ser mantido entre os titulares.

Xavante quer continuar boa sequência

O Brasil de Pelotas faz campanha bastante irregular na Série B 2018. Porém, o Xavante venceu as duas últimas partidas que fez fora de casa, e pretende voltar a surpreender os mandantes para, novamente, voltar ao Rio Grande do Sul com três pontos conquistados.

O técnico Rogério Zimmermann terá dois desfalques importantes para o confronto: o lateral esquerdo Alex Ruan e o volante Itaqui. Ambos estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Outra baixa é meio-campista Pereira, lesionado, que continua em recuperação e não fica à disposição para o jogo.