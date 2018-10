Ceará vence e deixa a zona de rebaixamento do Brasileiro em cima do Cruzeiro no Mineirão

O Ceará estragou a festa do Cruzeiro nesta quarta, a partida válida pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro, o time cearense respira depois de vencer a Raposa por 2 a 0, com os dois gols do atacante Arthur. O Cruzeiro, que fez uma bela festa para comemorar os 800 jogos do goleiro Fábio, foi surpreendido no Mineirão e perdeu a oportunidade de subir duas posições na tabela.

O jogo começou com cara que não teria muita emoção, até o momento que Rafinha tabelou com Robinho, saindo na cara do gol e obrigando o goleiro Éverson trabalhar. O Ceará conseguiu chegar próximo ao gol com Arthur, mas Fábio salvou o time estrelado. O Cruzeiro teve melhor em todo o primeiro tempo, porém não conseguia infiltrar na área do Vozão, perdendo grandes oportunidades, como uma bola na trave aos 33 minutos.

O segundo tempo começou frio, a primeira chance de gol saiu apenas aos 17 minutos, com o Arthur aproveitando um contra-ataque e abrindo o placar. Após o primeiro gol, o Cruzeiro precisou mexer em seu time, colocando os atacantes Raniel e David, para tentar furar o bloqueio defensivo que o time cearense montou, o que Mano Menezes não esperava era com a falha de David na sua grande área, aos 34 minutos, fazendo com Ricardinho colocasse Arthur na frente do Fábio, não perdendo a chance e ampliando o placar.

O Ceará com a vitória saiu da zona de rebaixamento, podendo respirar um pouco no campeonato, chegando à 14º colocação, já a equipe celeste se manteve com 40 pontos e em 10º lugar.