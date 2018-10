Corinthians e Bahia se enfrentam buscando fugir da parte de baixo da tabela no Brasileirão

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro tem tudo para ser emocionante. Em um dos confrontos, o Corinthians recebe a equipe do Bahia, às 19h deste sábado (27), na Arena Itaquera e ambas equipes lutam pelos três pontos para poder ter mais tranquilidade nessa reta final do brasileirão. O tricolor encontra-se em 11º lugar no campeonato com 37 pontos, um a mais que o alvinegro, que está em 12º no nacional.

No histórico de confrontos, Corinthians e Bahia já se enfrentaram 46 vezes na história. O timão coleciona 21 vitórias, contra 12 dos baianos e 13 empates. O último confronto ocorreu no dia 13 de junho e o Bahia venceu por 1 a 0.

Timão quer os três pontos para respirar com tranquilidade

O Corinthians não vence no campeonato brasileiro desde o dia 16 de setembro, quando ganhou do Sport por 2x1, de lá para cá o alvinegro não conseguiu mais somar três pontos na competição e vive o desespero de estar próximo ao Z4.

Para quebrar esse jejum, Jair Ventura aposta em um ataque inédito. O artilheiro Jadson está fora por conta de um edema na panturrilha e Pedrinho ficará responsável pela criação do meio campo. No Ataque, Sérgio Diaz irá fazer sua primeira partida como titular da equipe, ao lado de Romero e Emerson Sheik, que terá a função de “falso 9”, mais uma vez. Na coletiva, Jair Ventura ressaltou sobre a importância da torcida no jogo de amanhã.

”Amanhã com o apoio da nossa torcida, temos de voltar a vencer. A gente sempre foi forte, e vamos voltar. Iremos apagar essa situação e voltar ao normal. Sabemos que estamos perto da zona de rebaixamento, mas temos qualidade para estar mais longe, e vamos trabalhar para isso", afirmou Jair Ventura

Os desfalques do Timão para a partida ficam por conta de Jadson e Renê Júnior, que estão lesionados, além de Roger e Clayson, suspensos.

Tricolor baiano desliga a chave Sul-americana e volta atenção para o Brasileirão

No meio da semana o Bahia perdeu para o Atlético-PR pela Copa Sul-americana e preocupa para o jogo de volta. Mas os baianos não querem saber de conversa fiada e vem com força máxima para enfrentar o Corinthians.

No brasileiro, os comandados de Ederson Moreira vêm de vitória diante do Botafogo, em pleno Rio de Janeiro e faz com que a equipe mantenha confiança para sair da parte debaixo da tabela. O lateral Léo, já pensa até mesmo em briga pela Libertadores

”Quando fizemos 37 pontos, a gente conversou e disse que precisava mudar de patamar, começar a pensar em pré-libertadores, e até mesmo na libertadores. Vai ser muito importante para o clube e para nós”.

Os desfalques do tricolor diante do Corinthians serão Gilberto que se recupera de lesão, e Zé Rafael, que cumpre suspensão automática.