Em jogo dos líderes, Flamengo e Palmeiras empatam no Maracanã

No último sábado (27) o Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para um público de 65 mil pessoas, Dudu e Marlos Moreno marcaram os gols que deram números finais para o clássico que move muita emoção na parte de cima da tabela do Brasileirão.



Com o resultado, o Palmeiras se mantém no primeiro lugar da competição, agora com 63 pontos. Já o Flamengo fica em segundo, ainda perseguindo o alviverde, com 59 pontos.



Logo aos 3 minutos de jogo, o meia Guerra bateu forte no canto esquerdo pra uma boa defesa de César. O Palmeiras começou pressionando mais o Flamengo, indo em busca do gol. Aos 10 a primeira chance rubro-negra apareceu. Vitinho, pela esquerda, dominou e bateu com perigo pra fora, acertando a placa de publicidade atrás do gol de Weverton.

Aos 15, Vitinho fez bela jogada pela esquerda, driblou Luan e tocou para Paquetá, que foi travado na finalização por Antônio Carlos. Esses lances mostravam que o Flamengo equilibrava e melhorava no jogo. Aos 30 minutos de jogo, os refletores do Maracanã apagaram e a partida foi paralisado por cerca de 7 minutos.

Aos 53 minutos do 1° tempo, Guerra perdeu um gol cara a cara, mesmo o juiz tendo dado um impedimento que não existiu.



Aos 5 minutos do 2° tempo Dudu foi lançado por Antônio Carlos, levou pro meio tirando dos zagueiros que o marcavam e bateu forte, no canto esquerdo de César, abrindo o placar pro Palmeiras, que ficava com 7 pontos de vantagem para o Flamengo. Aos 9 minutos, o Flamengo dava a resposta: Everton Ribeiro lançou Paquetá, que bateu pra ótima defesa de Weverton, salvando o Palmeiras.

Aos 26 minutos, Marlos Moreno lançou Paquetá já dentro da área e ele foi travado por Dracena na hora da finalização. Aos 35 minutos, veio o gol que dava números finais para a partida. Marlos Moreno empatou, tirando Gustavo Gómez na corrida e batendo no canto direito de Weverton, deixando o goleiro sem chances de defesa.



O Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira (31), às 21h45, pela Libertadores, contra o Boca Juniors, no Allianz Parque. Já o Flamengo volta aos gramados no domingo (04), às 18h, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.