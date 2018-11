Leandro Damião é vaiado e fica irritado com substituição em vitória do Inter sobre Atlético-PR

Com jogo marcado por um pênalti polêmico no fim, o Colorado venceu o Atlético-PR, por 2 a 1 no Beira-Rio, com gols do zagueiro Rodrigo Moledo e do meia D’Alessandro. Mesmo com reservas, o Furacão deu trabalho ao vice colocado do Campeonato Brasileiro. Mas nem todo mundo ficou feliz com a vitória do Inter.

O atacante Colorado, Leandro Damião, ficou irritado após ser substituído aos 16 minutos do segundo tempo, por Welington Silva. A irritação foi clara no momento do jogo, o atacante demorou para sair do campo, abriu os braços reclamando e deixou o jogo pela linha de fundo. Mas no fim do jogo, ele explicou sobre o que aconteceu.

“Fiquei triste em sair, mas falei com ele (Odair, técnico) na hora. Respeito muito a decisão dele, jogador quer estar jogando, mas ele falou comigo, eu respeito a decisão, importante a vitória sempre em prol do grupo”, disse o centroavante.

Após ouvir vaias para o Damião, Odair resolveu mudar no time. Que com a mudança acabou acertando mais o elenco e deu certo para o resultado positivo. O Wellington Silva, que entrou no lugar do atacante, participou do lance dos dois gols do time. No primeiro gol, deu assistência para o zagueiro Rodrigo Moledo e logo depois cruzou para Rossi, que acabou sofrendo pênalti, que foi convertido por D’Alessandro.

Com a vitória, o Internacional chega aos 61 pontos e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, cinco pontos atrás do líder Palmeiras. O time gaúcho volta a jogar o Brasileirão no próximo domingo, que enfrenta o Ceará fora de casa.