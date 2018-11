Além da derrota no clássico, Flamengo perde três titulares para o confronto contra o Santos

Nesse sábado (10), no estádio Nilton Santos, o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1, e se distanciou da briga pelo título. Além disso, para a partida contra o Santos, o Rubro-Negro não terá a presença de três jogadores da equipe titular, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. São eles: Willian Arão, Lucas Paquetá e Renê.

O lateral foi o primeiro a receber o cartão, aos 43 minutos da primeira etapa. O meia levou dois minutos depois, ao derrubar Brenner na lateral do campo. Por fim, no segundo tempo, o volante levou o amarelo após cometer falta no meio-campo. O técnico Dorival Júnior comentou sobre a ausência dos três jogadores:

"São 3 jogadores importantes. Preocupa. É natural que façam falta. Mas temos que encontrar soluções dentro do grupo. O Flamengo tem um excelente elenco. Temos ótimas opções (no elenco)", avaliou o treinador.

Para essa partida contra a equipe paulista, na próxima quinta-feira (15) às 17h, no Maracanã, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. O Rubro-Negro precisa da vitória para permanecer no G-4, e se distanciar do 5º colocado na tabela, que no momento é o São Paulo.