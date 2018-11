Ponte Preta vence em Caxias do Sul, rebaixa Juventude e segue com chance de subir à Série A

Jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2018.

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2018.

Visitando o Juventude, a Ponte Preta mantém vivo o sonho de subir para a elite do futebol brasileiro. Na noite desta sexta-feira (09), venceu os donos da casa por 1x0. Com essa derrota, o Juventude foi rebaixado para a Série C.

O primeiro tempo foi morno, já que as duas equipes precisavam da vitória. As duas grandes chances foram da Macaca, com Tiago Real e Lucas Mineiro.

Nos 45 minutos finais, o Juventude veio para cima. Mesmo com a pressão, o time de Luis Carlos Winck não conseguiu furar a zaga adversária.

Aos 30 minutos, porém, a Ponte abriu o placar. Victor Rangel cruzou para Roberto, que meteu a bomba, sem chances para o goleiro.

O time de Gilson Kleina chegou a 56 pontos e ocupa a quinta colocação, um ponto atrás do Avaí, último time no G-4.

Na próxima partida, a Ponte recebe o Coritiba, na terça-feira (13). Já o Juventude visita o Fortaleza, na quinta-feira (15).