Autor do gol da vitória, Roberto reforça chances de acesso da Ponte: "Continuar acreditando" 

Juventude e Ponte Preta se enfrentaram pela 36ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes venceram por 1 a 0, e com esse resultado, o Juve foi rebaixado para a Série C. Foi a sétima vitória nos últimos oito jogos para a Macaca, que subiu para a quinta colocação e aumentou suas chances de acesso.

O primeiro tempo não teve muita emoção, e o que faltou não foram passes errados. A Ponte teve oportunidade de inaugurar o placar no final do primeiro tempo, mas só inaugurou aos 35 do segundo tempo, com o atacante Roberto, após uma trocada de passe com Victor Rangel. Aos 43, Esquerdinha perdeu uma chance clara de gol após uma bela jogada individual de Hugo Sanches.

Após passar por uma lesão no ombro que o tirou de campo por quatro meses e por uma inflação no joelho, o atacante Roberto destacou a sensação de novamente fazer gols e disse sobre as oportunidades que vem ganhando do técnico Gilson Kleina.

"A sensação é maravilhosa. A gente vêm lutando, vêm se dedicando. O Kleina vem me dando oportunidade sempre no segundo tempo, no jogo passado consegui contribuir, e hoje eu e Victor Rangel fizemos uma grande jogada, e o Victor não foi fominha, isso é grupo, é pensar no próximo, rolou a bola para trás e eu fui feliz em fazer o gol", disse o atacante.

Mesmo feliz com o gol, ainda afirmou que não importa quem faz, mas sim a fase que o time está vivendo. "Independente de quem faça os gols, o importante é a sequência que estamos. Vamos continuar acreditando porque temos mais duas pedreira", afirmou Roberto.



Um pouco antes do gol, Roberto foi perguntaram se a perna em que foi atingido foi a que teve a inflação no joelho. "Venho tendo algumas lesões nesse lado. Meu joelho estava incomodando, mas hoje, graças a Deus, é só comemorar e se preparar para o jogo de terça-feira", finalizou.

Até o complemento da rodada, a Ponte Preta está a um ponto do G-4 e na quinta colocação, com 56 pontos, mas conta com tropeços de Avaí (57) e Londrina (54).

O próximo compromisso do Juventude na Série B será diante o Fortaleza fora de casa, na quinta-feira (15), às 18h15. Já a Ponte Preta enfrenta o Coritiba no Moisés Lucarelli, às 21h30, na terça-feira (13).