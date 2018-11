Gabigol reclama da arbitragem após empate do Santos: "Todo mundo viu que foi pênalti"

Ao final da partida contra o Botafogo, por 1 a 1, na Vila Belmiro, o atacante Gabigol reclamou sobre pênalti não marcado do jogador Igor Rabello, ao final do segundo tempo pela arbitragem.

"O que você acha? Foi pênalti claro. O lance da mão a gente estava muito perto, não dá pra ver o toque, mas o pênalti foi claro. Todo mundo viu que foi pênalti. Eu estou de frente para o gol, por que vou cair? Ele vem por trás e me dá uma calçada", declarou o atacante

Depois do empate contra o Botafogo e a vitória do Atlético-MG, o Peixe perdeu a chance de Libertadores no próximo ano. Gabriel falou sobre as chances de gol e tabela.

"A gente não vai cumprir tabela, a gente vai honrar a camisa do Santos. A gente joga em um clube grande, tradicional no mundo inteiro" - disse o jogador, que lembrou sobre as chances de gols: "Criamos chances, acertamos a trave.''

O Santos enfrenta um dos últimos jogos contra o Atlético-MG, no sábado (24), em casa.