Pressionado, Criciúma recebe rebaixado Sampaio Corrêa para confirmar permanência na Série B

O Criciúma terá pela frente um confronto decisivo no encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. Para selar a permanência, recebe o já rebaixado Sampaio Corrêa, às 17h (horário de Brasília), deste sábado (24), no estádio Heriberto Hülse. Apenas a vitória interessa para os donos da casa, já que são a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com um ponto a mais em relação ao Paysandu, que abre o Z-4.

Mazola atesta confiança e não faz mistérios

O técnico do Criciúma, Mazola Júnior, até trabalhou com portões fechados durante a semana, mas não escondeu a escalação que entrará em campo na importante partida de sábado (24). Com a necessidade do triunfo para confirmar a permanência, o comandante passou confiança em torno do resultado esperado e disse aguardar por casa cheia no jogo decisivo.

"O time está definido, é a base que nos tirou daquela situação incômoda, felizmente a grande maioria está em ótimas condições, não temos ninguém suspenso e acreditamos que com aquela base possamos vencer o jogo mais importante do ano para o clube. Mas nós vamos ganhar o jogo, peço total apoio do torcedor, magnífico ver a resposta que ele está dando e com o Majestoso lotado vamos conseguir o resultado e terminar a competição no lugar em que encontramos esse clube fantástico", afirmou o treinador.

O Tigre entrará em campo com: Belliato; Sueliton, Sandro, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira, Liel Eduardo e Elvis; Zé Carlos e Vitor Feijão.

Marcinho Guerreiro já projeta 2019 no Sampaio

Na 18ª colocação com 38 pontos e sem chances de escapar do rebaixamento, o Sampaio Corrêa já começou o planejamento para o próximo ano. Com a continuação do técnico Marcinho Guerreiro confirmada, o clube iniciará pré-temporada em 10 de dezembro. Nesta data, será apresentado o time base para 2019, com a presença dos novos reforços e dos atletas do elenco atual que irão permanecer.

"Os jogadores que serão contratados são de qualidade. Tem nomes conhecidos e outros não. Estão vindo de todo Brasil. Alguns jogaram comigo, outros são indicados por amigos, alguns que vi jogando. Não são jogadores de DVD, como a gente fala", adiantou Marcinho.

Em seu começo calendário para a próxima temporada estão o Campeonato Maranhense e a Copa do Nordeste. Depois, os torneios nacionais da Série C e da Copa do Brasil, competição que entrará direto na fase de oitavas de final por ser o atual campeão do Nordestão.