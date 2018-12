Visando 2019, Santa Cruz anuncia trio de reforços

Já tendo se reapresentado para 2019, o Santa Cruz segue acelerando os passos da montagem do elenco para a próxima temporada. Nesta segunda, o clube atendeu a expectativa da torcida e anunciou as chegadas de mais três reforços. O lateral-esquerdo Bruno Ré e os meio-campistas Allan Dias e Diego Lorenzi.

As contratações foram feitas pelo gerente de futebol Luciano Sorriso, em conjunto com o técnico Leston Junior, que avaliou positivamente alguns e até mesmo indicou outros, caso de Allan Dias, que foi seu jogador no Remo e no Botafogo da Paraíba.

Nascido no Rio de Janeiro, Allan Dias pode jogar tanto de volante, em uma linha mais recuada, quanto de meia, sendo dono da armação da equipe. O jogador foi revelado no São Paulo com certo destaque e acumula na carreira passagens por clubes como São Caetano, Portuguesa, Volta Redonda, Tombense, URT, Guarani, além dos já citados Remo e Botafogo da Paraíba.

Outro volante com facilidade para jogar mais adiantado, Diego Lorenzi possui no currículo experiências no futebol europeu, em países como Itália e Suíça. No Brasil, ele atuou recentemente por América-MG, Sampaio Corrêa, Luverdense, e esteve por último no Londrina, onde fez parte do time que quase subiu á elite do futebol nacional.

Único anunciado para a defesa, o lateral-esquerdo Bruno Ré possui amplo trânsito no futebol paulista. Jogou por equipes como Inter de Limeira, Mogi Mirim, Grêmio Novorizontino, Guarani, Água Santa, Ferroviária e Taubaté, clube que conseguiu se destacar e ser eleito o melhor da posição na última edição da Serie A-2. O último clube de Bruno antes de chegar ao Arruda foi o São Bento.

Mais rodados, o trio anunciado nesta segunda-feira teve maior aprovação que os outros dois nomes que chegaram ao Recife até o momento. O meia Luiz Felipe, ex-São Bernardo e o também volante Lucas Gonçalves, do modesto CRAC de Catalão. Atletas que apareceram na capital pernambucana no primeiro dia da reapresentação dos corais.