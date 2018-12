Após cinco anos, Martín Silva se despede do Vasco

O ciclo de cinco anos do goleiro Martín Silva com o Vasco chegou ao fim. O atleta foi negociado para o time Libertad, do Paraguai pelos próximos três anos. O jogador é esperado para chegar na cidade de Assunção nesta terça feira (18), para realizar os exames médicos para que a contratação seja concretizada oficialmente.

Vivendo em uma ano irregular, o goleiro acabou perdendo espaço para a nova contratação Fernando Miguel que acabou sendo o titular do Gigante da Colinas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Alexandre Faria, diretor de futebol do clube disse que houve um acordo entre as três partes para que os interesses de todas as partes fossem alcançadas, já que o contrato com o Vasco iria até 2020 e no novo clube, o jogador terá mais um ano de atuação.

"A gente chegou a um acordo entre as três partes. Depende de exame médico. É uma proposta muito boa para o atleta, o presidente do Libertad é um milionário, investiu muito dinheiro no atleta. Martin teria mais dois anos de contrato, lá vai ter três. Por tudo que o atleta representa, entendemos que seria muito bom e importante para ele", disse Alexandre.

Martín chegou ao Vasco com o intuito de acabar com a irregularidade que o clube vivia no gol. Deixando o clube amigavelmente, o goleiro foi liberado após o time cruz-maltino criar uma dívida de mais de 700 mil reais. Com o acordo, parte do dinheiro que o time paraguaio irá depositar pelo jogador, o clube poderá quitar parte de sua dívida com o atleta e ficará com o resto do dinheiro.

Chegou ao Vasco no ano de 2013 e conquistou o bicampeonato carioca nos anos de 2015 e 2016. Disputando 245 partidas vestindo a camisa do clube cruz-maltino, o goleiro se despede sendo conhecido como um dos grandes ídolos estrangeiros que passaram por São Januário.